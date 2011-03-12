فتنه آینده از درون اصولگرایان شکل خواهد گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر محمد رضا باهنر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در اجلاس دبیران استانهای سراسر کشور حزب موتلفه اسلامی با اشاره به تحلیل های مختلف در خصوص آرایش سیاسی کشور در انتخابات آینده اظهار داشت: برخی معتقدند جریان دوم خرداد تمام است و در انتخابات آینده جریانی به این عنوان وجود نخواهد داشت.

وی افزود: ما معتقدیم اگر چه این جریان با حمایت کم و بیش از فتنه طومار خود را در هم پیچیدند اما تفکر اصلاح آنان همچنان در جامعه حضور دارد.

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینکه از رقبای اصولگرایی که درون نظام بوده و به قانون اساسی پایبند باشند استقبال می کنیم تصریح کرد: متاسفانه تفکر اصلاح طلبی در برخی مواقع مخالفت با نظام و حتی زیر سوال بردن ایدئولوژی و اسلامی بودن نظام را در دستور کار خود داشته است.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی نظامی اسلامی، مکتبی است که بر اساس جمهوریت و اسلامیت شکل گرفته و امیدواریم پرچم این نظام را به امام زمان(عج) تحویل دهیم.

باهنر تاکید کرد: رقبای اصولگرا در اولین کار باید خود را باز تعریف کرده و تکلیف خود را با جریان و سران فتنه روشن کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: اصولگرایی نیز دامنه وسیعی دارد که برخی با تند روی و پرخاش خود را اصولگرا می دانند و عده ای نیز که می خواهند مکتب ایرانی را جایگزین مکتب اسلام کنند نیز خود را اصولگرا می دانند که باید اصولگرایی تعریف می شد که منشور اصولگرایی که توسط جامعتین تدوین شد.

وی افزود: افتخار ما این بوده است ر حرکت های سیاسی خود را با روحانیت اصیل تنظیم کرده و در عمل نشان داده ایم که افتخارمان به تبعیت از روحانیت است.

باهنر با تاکید بر اینکه ولایت فقیه تبلور مرجعیت،شریعت و روحانیت است بیان داشت: اگر از ولایت,مرجعیت،شریعت و روحانیت را بگیریم چیزی برای ولایت نمی ماند،کسانی که به بهانه دفاع از ولایت با روحانیت و مرجعیت مشکل دارند آنها را محکوم می کنیم.



وی در خصوص فتنه آینده اظهار داشت: فتنه آینده که در حال اوج گیری است فتنه ای است که می خواهد از درون اصولگرایی درآید و بگوید اصولگرا است اما حوزه های علمیه و شریعت را قبول ندارد. این فتنه عظیم در حال شکل گیری است،بیان مکتب ایرانی و تفکر لیبرال در مسائل فرهنگی در همین راستا است.



نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: منشور اصولگرایی باید ها و نباید های اصولگرایی است و مشخص می کند چه کسی اصولگرا بوده و چه کسی اصولگرا نیست.



باهنر با تاکید بر اینکه وحدت اصولگرایان را تحت سایه جامعتین قبول داریم گفت: ما اصولگرایی با حفظ اصول و با سیاست راهبردی جذب حداکثری و دفع حد اقلی و بر اساس منشور اصولگرایی را قبول داریم و هرچه دایره اصولگرایی بر این اساس گسترده تر باشد بهتر است.



وی در پایان خاطر نشان کرد: تمام سعی خود را انجام خواهیم داد که اصولگرایان زیر چتر جامعتین به وحدت برسند.





