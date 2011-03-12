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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۱۲

"جای امن گلوله‌ها" همراه با فیلم تجدید چاپ می‌شود

"جای امن گلوله‌ها" همراه با فیلم تجدید چاپ می‌شود

چاپ جدید کتاب "جای امن گلوله‌ها" خاطرات عبدالرضا آلبوغبیش از جنگ تحمیلی نوشته جواد کامور بخشایش همراه با فیلم مستند مرتبط با آن، از سوی انتشارات سوره مهر منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در چاپ مجدد این کتاب که با ویرایش و تصحیح همراه است، "جای امن گلوله‌ها" به همراه فیلم مستندی از راوی و برخی روایتگران که نامشان در کتاب آمده منتشر خواهد شد.

عبدالرضا آلبوغبیش یکی از حاضران در روزهای ابتدایی مقاومت در خرمشهر و از همراهان  شهید شیخ شریف بوده است که در خاطرات او از روزهای مقاومت، روایتهای زیادی هم از شهید شریف آمده است چرا که آلبوغبیش در طول روزهای آغازین جنگ همواره همراه وی بوده و از این رو در جریان همه وقایعی که برای شیخ اتفاق افتاده قرار گرفته است. شیخ شریف از جمله شهدایی است که به نحوی بسیار وحشیانه از سوی عراقیها به شهادت ‌رسید.

 نام این کتاب از این رو "جای امن گلوله‌ها" نام گرفته است که نیروهای بعثی عراقی‌ هنگام حمله به خرمشهر 13 گلوله را به سمت آلبوغبیش شلیک کردند که هنوز تعدادی از این گلوله‌ها در بدن وی به یادگار مانده است.

کتاب "جای امن گلوله‌ها" تولید دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری است که در چاپ نخست در 280 صفحه، با شمارگان 2500 نسخه و به قیمت 4500 تومان منتشر شده بود.
 

کد مطلب 1272447

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