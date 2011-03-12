دکتر سیدامیرمحسن ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کارنامه داوطلبان همراه با پاسخنامه منتشر می شود و داوطلبان از ساعت 14 روز یکشنبه 22 اسفند تا ساعت 23 روز چهارشنبه 25 اسفند مهلت دارند نسبت به انتخاب رشته محل اقدام کنند.

وی افزود: افرادی که نمره بالاتر از 150 کسب کرده اند هم کارنامه و هم فرم انتخاب رشته خود را به صورت اینترنتی و از طریق مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی می توانند مشاهده کنند و افرادی که نمره پایین تر از 150 کسب کرده اند فقط می توانند نمره های خود را رویت کنند.

ضیایی اظهار داشت: برای افرادی که کارنامه صادر شده است این فرصت هم فراهم است که در صورتی که نقص مدارکی به آنها اعلام شده، مدارک خود را نیز تکمیل کنند.

وی گفت: پاسخنامه داوطلبان نیز بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قرار دارد و داوطلبان با کد رهگیری خود می توانند آن را مشاهده کنند.

دبیر شورای آموزش پزشکی وزارت بهداشت درباره اعلام رتبه های داوطلبان آزمون دستیاری گفت: رتبه 100 نفر اول اعلام شده و از طریق کارنامه قابل دسترسی است.

وی درباره امکان انتخاب رشته برای داوطلبان دستیاری افزود: داوطلبان آزمون دستیاری در دوره سی و هشتم می توانند 100 رشته محل را انتخاب کنند و برای تسهیل در انتخاب رشته آنها، دو جدول مرتبط با ظرفیت پذیرش در سایت قرار داده می شود.

ضیایی یادآور شد: راهنمای انتخاب رشته برای داوطلبان آزمون دستیاری پزشکی به همراه جدول ظرفیت پذیرش و ظرفیت مناطق محروم مرتبط با معاونت درمان فردا از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر می شود.