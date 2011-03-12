پس لرزه 6.4 ریشتری نیروگاه فوکوشیما را لرزاند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، کره جنوبی تیمی از نیروهای امداد متشکل از 5 نفر و دو سگ پلیس را برای یافتن افراد مفقود در نتیجه زمین لرزه 8.9 ریشتری به ژاپن اعزام کرد.

همچنین درحالیکه امواج سونامی به لنگرگاه های آمریکا در ساحل غربی خسارت وارد کرده است، "باراک اوباما" گفت : سونامی هیچ آسیب جدی به آمریکا وارد نکرده است.

در پی وقوع زمین لرزه و سونامی در ژاپن، نخست وزیر کانادا گفت که این کشور آمادگی لازم را برای کمک و حمایت از زلزله زدگان ژاپن دارد. در همین حال وزارت امور خارجه مکزیک اعلام کرد که تیم امداد و نجات این کشور برای کمک به زلزله زدگان عازم ژاپن شده است.

الجزیره نیز لحظاتی قبل اعلام کرد میزان تشعشعات در نیروگاه هسته ای فوکوشیما به هزار برابر رسیده است.

خبر دیگر اینکه در پی زمین لرزه 8.9 ریشتری در ژاپن، دولت کانادا درباره احتمال وقوع سونامی در سواحل غربی این کشور هشدار داد."دیمیتری سوداس" سخنگوی نخست وزیر کانادا اعلام کرد: تصور می شود که یک سونامی با شدت ضعیف می تواند تفرجگاه های ساحلی و دیگر زیرساختهای ساحلی را در هم نوردد.

همچنین در نتیجه رانش زمین در جنوب فیلیپین یک نفر مفقود شده، اما 5 معدنچی از زیر آوار نجات یافتند.

خبر دیگر اینکه دو زمین لرزه متوسط استانهای مالوکو و پاپوآ شرق اندونزی را لرزاند.

اولین زمین لرزه با شدت 5.4 ریشتر در ساعت 13:04 به وقت محلی و دومین زمین لرزه با شدت 5 ریشتر در ساعت 17:45 دقیقه به وقت محلی روی داد.

خبر دیگر اینکه پس لرزه ای به قدرت 6.4 در نزدیکی نیروگاه هسته ای فوکوشیما روی داد.