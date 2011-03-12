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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۵۵

گزارش علمی تصویری؛

تصاویر روباتی که توجهتان را جلب می کند/ افزایش تعامل انسان با روبات

تصاویر روباتی که توجهتان را جلب می کند/ افزایش تعامل انسان با روبات

محققان با ابداع سیستم بینایی رایانه ای جدیدی می توانند تعامل میان انسانها و روباتها را بیافزایند، سیستمی که به روباتها امکان می دهد بی توجهی دیگران را درک کرده و مصرانه و مودبانه به جلب توجه افراد بپردازند.

به گزارش خبرگزاری مهر، "سایمون" روباتی است که توسط لابراتوای ماشینهای هوشمند اجتماعی جورجیا ساخته شده است و می تواند با استفاده از یک دوربین درک کند آیا فردی که در مقابلش قرار دارد، میلی با تعامل داشتن با وی دارد یا نه؟ سایمون رفتارهای فرد مقابل خود را با دقت مشاهده کرده و با استفاده از برخی از اشاره ها مانند تکان دادن دست سعی می کند توجه فرد را به خود جلب کند.

سپس سایمون باید بفهمد که آیا در جلب توجه فرد کاملا موفق بوده یا خیر و از این رو با استفاده از دوربینی که در اختیار دارد با دقتی 80 درصدی می تواند میزان توجه فرد را نسبت به خود درک کند.

هدف از ابداع این برنامه تلاش برای ایجاد این درک در روباتها است که بتوانند زمانهای مناسب برای انجام هر کار را بیابند، برای مثال دریابند که چه زمانی باید آرام گوشه ای بنشیند و چه زمانی به جلب توجه انسانها بپردازند. انسانها به راحتی و با استفاده از زبان بدن می توانند این موقعیتها را درک کنند اما روباتها از چنین درکی برخوردار نیستند.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، دیگر محققان در لابراتوار جورجیا در تلاشند به روباتها بیاموزند که چه زمانی برای فریب دادن دیگر روباتها و یا انسانها زمانی مناسب است. در صورتی که این دو فناوری با یکدیگر ترکیب شوند می توان روباتهایی را تصور کرد که می توانند بی توجهی انسانها را نسبت به خود درک کرده و سپس با استفاده از کلماتی فریبنده توجه مطلق انسانها را نسبت به خود جلب کنند.

سایمون رفتارهای فرد مقابلش را به دقت نگاه می کند

و حرکات افراد را تحت نظر می گیرد

سپس از بی توجهی فردی که در برابرش نشسته مطمئن می شود

و جلب توجه را آغاز می کند

جلب توجه تا زمانی که فرد نسبت به سایمون واکنشی نشان دهد ادامه پیدا می کند

کد مطلب 1272451

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