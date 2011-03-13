بهتر می شویم تا سقوط نکنیم/ داوری بیشترین ضربه را به تیم شهرکرد وارد کرد

عبدالکریم بهداروند در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تیم شهرداری شهرکرد در شرایطی در لیگ برتر هندبال شرکت کرد که از ابتدا مسئولین تیم را برای حضور در زیر گروه بسته بودند اما با 12 تیمی شدن مسابقات، یک سهمیه هم به استان ما داده شد تا تیم ما لیگ برتری شود.

وی با بیان اینکه تیم شهرکرد جوان و کم تجربه است، افزود: تلاش کردیم تا تیم با تمرینات مداوم به یک هماهنگی و یک دستی برسد. کار سختی بود چون تیم های حاضر در لیگ برتر همگی قدرتمند و از شرایط مالی خوبی برخوردار هستند.

سرپرست تیم هندبال شهرداری شهرکرد خاطرنشان کرد: حضور دیرهنگام ما در لیگ باعث شد تا یارگیری ما داخلی و با استفاده از بازیکنان بومی صورت بگیرد. البته قصد داریم با حمایت مسئولین استان برای حضور قدرتمند تر در نیم فصل دوم لیگ برتر دو بازیکن خوب را استخدام کنیم.

وی با بیان اینکه رقابت‌های لیگ برتر بسیار سنگین و فشرده هستند، تاکید کرد: هدف ما باقی ماندن در لیگ است و تمام تلاش خود را برای محقق شدن هدفمان انجام می دهیم. بهتر از این می شویم تا در لیگ بمانیم.

بهداروند با انتقاد از داوری برخی از بازیها، گفت: ما می‌توانستیم بیشتر از یک پیروزی در نیم فصل لیگ برتر بدست آوریم. در چند بازی حق ما باخت نبود اما عملکرد بد داوران باعث شد تا تیم ما ضربه زیادی بخورد. هرچند از این مسئله به فدراسیون شکایت کردیم اما زمانیکه بازی با سوت داور تمام شده دیگر کاری از دست فدراسیون برنمی آید!

تیم هندبال شهرداری شهرکرد در آخرین هفته از دور رفت رقابت‌های لیگ برتر با برتری مقابل تیم جوونک کازرون به اولین امتیاز خود در این مسابقات دست یافت.