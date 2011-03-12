به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل بنیاد اندیشه اسلامی وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و هیئت همراه ، دکتر محمد زین‌الدین مشاور برنامه ریزی و امور راهبردی و دکتر موسی عاکفی مشاور امور بین الملل بنیاد اندیشه اسلامی از دانشگاه اسلامی لبنان دیدار و با رئیس دانشکده مطالعات اسلامی دانشگاه لبنان گفتگو کردند.

دکتر فرخ محمد موسی رئیس دانشکده مطالعات اسلامی اظهار داشت که تبادل مطبوعاتی میان این دانشگاه و بنیاد بطور قطع به ارتقای روابط فرهنگی میان ایران و لبنان کمک خواهد کرد.

دکتر فرخ محمد موسی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران امروز یک رسالت جهانی دارد، یادآور شد: لذا بایستی خود را برای این رسالت جهانی روز به روز بیشتر آماده کند.

وی به نقش امروزی ایران در تحولات منطقه و خاورمیانه و جهان اسلام اشاره و اظهار داشت: حرکت بیداری مسلمانان در کشورهای اسلامی نشان از این دارد که اندیشه امام خمینی(ره) در جهان روز به روز در حال گسترش است.



دانشگاه اسلامی لبنان دارای 9 دانشکده، در شاخه های علوم انسانی و علوم پایه است و جزء دانشگاههای مهم لبنان محسوب می شود.



براساس این گزارش مدیرعامل بنیاد اندیشه اسلامی وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و هیئت همراه، دکتر محمد زین‌الدین مشاور برنامه ریزی و امور راهبردی و دکتر موسی عاکفی مشاور امور بین الملل بنیاد اندیشه اسلامی از دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه لبنان نیز دیدن و با رئیس دانشکده دکتر محسن صالح گفتگو کردند.



در این دیدار دکتر محسن صالح اظهار داشت که متفکران اسلامی بایستی به آموزه های تمدن اسلامی چنگ زده و تحت تأثیر و نفوذ اندیشه غربی نباشند .

وی یکی از مشکلات بزرگ اندیشه اسلامی در جهان معاصر را گرایش متفکران جهان عرب و اسلام به اندیشه های غربی عنوان کرد و گفت: تا به فرهنگ عمیق اسلامی اتکاء نکنیم نمی توانیم تمدن و فرهنگ اسلامی را اشاعه و ترویج بخشیم .

وی تحولات جهان اسلام فرصتی دانست که اندیشمندان جهان عرب می توانند از این تحولات استفاده کرده و موجبات گسترش اندیشه اسلامی را در جهان فراهم کنند.



دکتر محسن صالح دارای دکتری جامعه شناسی و از اندیشمندان جهان عرب لبنان است.