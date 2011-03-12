وضعیت محصولات بهداشتی دهان و دندان بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین حصاری هدف از برگزاری این کنگره را آشنایی جامعه دندانپزشکی کشور با اهداف و ابعاد سلامت دهان و اپیدمیولوژی بیماریهای دهان و دندان، و روشهای پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان ذکر کرد.

وی گفت: آشنایی با ابعاد دندانپزشکی مبتنی بر شواهد، آشنایی با دیدگاههای پیشگیری در دندانپزشکی، آشنایی با تازه های پوسیدگی شناسی و آشنایی با برنامه های ارتقای سلامت دهان و دندان از دیگر اهداف اختصاصی این کنگره است.

حصاری افزود: سخنرانانی از سازمان جهانی بهداشت (WHO) از جمله پروفسور رامون بائز، پروفسور یورما ویرتانن و پروفسور سیسکوهونکالا برای ارائه آخرین روشهای نوین در سلامت دهان و اپیدمیولوژی دندانپزشکی حضور دارند.

وی همچنین از برگزاری 11 پانل علمی در این کنگره خبر داد و گفت: دندانپزشکی مبتنی بر شواهد، تفکر نقادانه در آموزش و پژوهش دندانپزشکی، دیدگاه های پیشگیری در دندانپزشکی، دندانپزشکی در گروههای خاص، تازه های پوسیدگی شناسی، برنامه های ارتقای سلامت دهان و دندان و مطالعات سیستمهای سلامت دهان و دندان.

دبیر اجرایی کنگره سلامت دهان و اپیدمیولوژی افزود: این کنگره دارای 12 امتیاز بازآموزی مداوم بوده و در کنار کنگره چهار برنامه بازآموزی مدون که هر یک دارای پنج امتیاز می باشد، ارائه می شود.

حصاری گفت: این کنگره توسط دانشکده دندانپزشکی تهران، اداره سلامت دهان و دندان و انجمن سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی در ساختمان جدید دانشکده دندانپزشکی تهران که از تجهیزات و امکانات پیشرفته ای برخوردار است، برگزار می‏شود.

دبیر اجرایی دومین کنگره سلامت دهان و اپیدمیولوژی دندانپزشکی از برگزاری سمپوزیومی با عنوان بررسی وضعیت محصولات بهداشتی دهان و دندان خبر داد و اشاره کرد: تمامی شرکتهای تولید کننده و وارد کننده محصولات بهداشت دهان و دندان، ضمن بررسی کیفیت و کمیت محصولات بهداشتی موجود در بازار داخل، راهکارهای ارتقاء کیفیت محصولات موجود را بررسی کردند.

دومین کنگره سلامت دهان و اپیدمیولوژی همزمان با هفته سلامت و با حضور بیش از 800 دندانپزشک از سراسر کشور، از تاریخ 24 لغایت 26 فروردین سال 90، در محل دانشکده دندانپزشکی تهران برگزار می‏شود.