به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای سیاستهای شهرداری تهران مبنی بر ارتقای جایگاه سازمان خدماتی شهرداری به سازمانی فرهنگی اجتماعی و با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت فرهنگسرای رضوان، 23 اسفندماه جاری در جوار مزار مرحوم آیت‌الله طالقانی و جایگاه جلوس امام خمینی (ره) راه‌اندازی خواهد شد.

بنا بر این گزارش، انجام برنامه‌های ویژه عمرانی و فرهنگی در قطعات مطهر شهدا شامل: احداث تندیس «پر شکسته» یادآور عروج کبوتران خونین بال، شهیدان راست قامت انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در مطلع ورودی قطعات مطهر شهدا، احداث خانه کودک برای آشنایی کودکان با فرهنگ ایثار و شهادت ، راه‌اندازی 4 ایستگاه دوچرخه‌سواری مختص برادران برای حضور و ترغیب جوانان و نوجوانان در قطعات مطهر شهدا، برپایی دیواره‌های بلند نمایشگاهی جهت نمایش اسامی متبرک افزون‌ بر سی‌هزار شهید پرافتخار شهر تهران از جمله طرح‌هایی است که برنامه‌ مقدمات راه‌اندازی فرهنگسرای رضوان را تشکیل می‌دهد.

فرهنگسرای رضوان که در کنار قطعات مطهر شهدا و ورودی چایگاه جلوس امام خمینی (ره) در فضایی به وسعت 5000 متر مربع قرار گرفته است، دوشنبه 23 اسفند ماه ساعت 10:30 صبح و با حضور مسئولان شهری افتتاح خواهد شد.

از مهمترین برنامه های فرهنگسرای رضوان می توان موارد زیر را برشمرد؛

- راه اندازی اردوهای بزرگ درون شهری برای نوجوانان به منظور آشنا ساختن نسل نوجوان با اهداف، آرمانها، عقاید، سیره و رفتار شهدا

- تأسیس کتابخانه و نگارخانه تخصصی در حوزه فرهنگ شهادت، قیامت و معاد به منظور استفاده عموم مردم و همچنین ارائه خدمات تخصصی به پژوهشگران و دانشجویان

- تولید محصولات فرهنگی مختلف برای نسل نوجوان و نیز اقشار مردم با استفاده از زندگینامه، وصایا و سیره شهدا

- نصب و راه اندازی بیلبوردهای بزرگ در فضای بهشت زهرا (س) برای ترویج فرهنگ شهادت، ایثار و همچنین ایجاد فضایی برای تذکر مرگ و یاد معاد به منظور استفاده عموم مردم

- راه اندازی بانک جامع اطلاعات شهدا و ارتباط مستمر با خانواده ایشان

- ارسال بسته های فرهنگی ویژه خانواده های شهدا در سالروز ولادت شهید

- برگزاری مسابقات تخصصی فیلم، نقاشی، عکس، فیلمنامه نویسی، تجسمی و... با موضوع شهید و فرهنگ ایثار

- تعامل و همکاری موثر و مددرسانی به ارگانهای مختلفی که در فضای بهشت زهرا (س) خدمت رسانی می کنند.

- راه اندازی ایستگاههای فرهنگی تابستانی به منظور استفاده عموم مراجعه کنندگان به بهشت زهرا (س)

- راه اندازی و تأسیس خانه بازی کودک با دو هدف عمده ایجاد انگیزه برای کودکان به منظور حضور در فضای معنوی گلزار شهدا و اینکه والدین کودکان بتوانند ساعتی را بدون دغدغه فرزندان خود در گلزار شهدا یا آرامگاه بستگان خود بگذرانند.

- راه اندازی فرهنگسرای همراه از طریق تولید نرم افزار جامعی در خصوص شهادت، ایثار و معاد به گونه ای که قابل نصب در تلفنهای همراه مراجعان باشد.