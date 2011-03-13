به گزارش خبرنگار مهر، نرخ آبونمان واگذاری خطوط E1 که از طریق آن اینترنت دایل آپ با سرعت 56 کیلوبیت برثانیه به کاربران ارائه می شود از ابتدای امسال موضوع درگیری میان شرکت مخابرات ایران، شرکتهای مخابرات استانی، شرکتهای ارائه دهنده اینترنت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بود و این موضوع تا جایی پیش رفت که حتی پای سازمان حمایت از مصرف کننده و تعزیرات حکومتی نیز به نوعی به این پرونده باز شد.

مجمع شرکت مخابرات ایران از ابتدای امسال موضوع تغییر نرخ آبونمان واگذاری خطوط E1 را مصوب و اجرایی کرد که این موضوع با نارضایتی شرکتهای اینترنتی مواجه شد. با این مصوبه هزینه نگهداری ماهیانه این خطوط از 25 هزار تومان به ازاء هر لینک E1 درماه با افزایش حدود چهار برابری به رقم 95 هزارتومان می رسید و با تغییر روش دریافت هزینه اولیه نیز 50 درصد از مبلغی که شرکتها به عنوان ودیعه و به صورت امانت برای اجاره خطوط E1 نزد شرکت مخابرات ایران و شرکتهای مخابرات استانی گذاشته بودند به هزینه تبدیل می شد.



در راستای این تصمیم مخابرات و اعمال نرخ های جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به دلیل آنکه این نرخ ها بدون تایید و هماهنگی رگولاتوری ابلاغ و اجرایی شده بود به مخابرات اخطار داد که در صورت عدم توقف اجرای این تعرفه، مطابق قانون با این شرکت برخورد خواهد شد.

میزان جریمه درنظر گرفته شده برای مخابرات مبلغ 3 میلیارد تومان و کاهش احتمالی مدت زمان پروانه فعالیت درنظر گرفته شده بود و با ورود سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزارت بازرگانی به این موضوع و ارسال نامه ای به شرکت مخابرات ایران برای لغو این مصوبه در نهایت شرکت مخابرات ایران موافقت کرد که تعرفه های قبلی مصوب کمیسیون تنظیم مقررات را برای فروش خطوط اینترنت E1 اجرایی کند.

تغییر نرخ خطوط E1 از سر گرفته می شود

داوود زارعیان مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دستورالعمل اعمال نرخ قدیمی خطوط اینترنت به تمامی استانها ابلاغ شده و این دستورالعمل قابل اجرا است اظهار داشت: شرکتهای مخابراتی موظف به اعمال تعرفه ها طبق روال گذشته هستند و تغییری در این رویه به وجود نیامده است.

وی با بیان اینکه شرکت مخابرات ایران پیشنهاد تعرفه های جدید خطوط E1 را به سازمان تنظیم مقررات ارائه داده است، تاکید کرد: از آنجایی که طبق قانون شرکت مخابرات ایران مجاز به دریافت ودیعه نیست در تعرفه گذاری های جدید پیشنهادی، ودایع خطوط E1 حذف خواهد شد و نیز هزینه اجاره بهای خطوط براساس قیمت تمام شده آنالیز و پیشنهاد شده است.

زارعیان هزینه نگهداری خطوط E1 را براساس پیشنهاد جدید ماهانه 95 هزار تومان به ازای هر لینک عنوان کرد و گفت: پیش بینی می شود بزودی این تعرفه پیشنهادی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نهایی و تصویب شود که در این صورت این دستورالعمل به شرکت های مخابراتی ابلاغ خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: تعرفه خطوط E1 برای 80 درصد شرکتهای اینترنتی بدون تغییر محاسبه شده چرا که قرارداد آنها با مخابرات به اتمام نرسیده است اما چنانچه شرکتهایی هستند که مبالغی بیش از روال گذشته برای خرید و اجاره این خطوط پرداخته کرده اند این مبالغ به صورت علی الحساب تلقی می شود و با تصویب نرخ جدید تعرفه ها قطعی و محاسبه می شود و مبالغ اضافی بازگردانده خواهد شد.

مشکل شرکتهای اینترنتی همچنان پابرجاست

این در حالی است که رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای در گفتگو با مهر تاکید کرد که تعرفه خطوط E1 که قرار بود به حالت سابق برگردد و در دستور کار شرکتهای مخابراتی قرار گیرد به مخابرات استانها ابلاغ نشده است.

محمودرضا خادمی با بیان اینکه طبق اعلام معاونت نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مشکل پیش آمده در زمینه تعرفه خطوط E1 و قراردادهای مربوط به این موضوع حل شده است اظهار داشت: براین اساس شرکت مخابرات ایران موافقت کرد که تعرفه های قبلی مصوب کمیسیون تنظیم مقررات را برای فروش خطوط اینترنت E1 اجرایی کند اما با وجود گذشت بیش از یک ماه از این اعلام، همچنان شرکتهای مخابراتی عنوان می کنند که این دستورالعمل به آنها ابلاغ نشده و شرکتهای اینترنتی باید تعرفه های افزایش یافته را بپردازند.

عضو هیئت رئیسه سازمان نظام صنفی رایانه ای با اشاره به چندگانگی ایجادشده میان تصمیمات رگولاتوری و مخابرات گفت: چندگانگی پیش آمده میان تصمیم اخیر مخابرات، رگولاتوری و عاملان اجرایی مشکلاتی را برای شرکتهای اینترنتی به همراه داشته است. چرا که شرکتهای مخابرات استانی به عنوان عاملان اجرایی این دستورالعمل اظهار می کنند که هیچ اطلاعی از رفع مشکل نداشته و برای تسویه حساب این خطوط پافشاری می کنند.

خادمی تاکید کرد: طبق اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مصوبه خطوط E1 کاملا لغو شده و مخابرات اگر هزینه ای اضافی از اردیبهشت ماه 89 تاکنون از شرکتهای اینترنتی دریافته کرده باید بازگرداند.

به گزارش مهر، از هر خط E1 حدود 30 کاربر به صورت همزمان می توانند به شبکه اینترنت وصل شوند.