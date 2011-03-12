انجمن فیلم کوتاه و جشنواره فیلم پلیس تفاهم نامه نوشتند

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مدیران جشنواره فیلم پلیس و اعضای هیئت مدیره انجمن فیلم کوتاه خانه سینما به منظور تبادل نظر و دست‌یابی به توسعه روابط فی ما بین برگزار شد.

در این نشست علی سلطانی دبیر جشنواره فیلم پلیس، سعید الهی قائم مقام اجرایی جشنواره و بیژن میرباقری، علی اعلایی، نیما عباسپور و مریم فخیمی اعضای هیئت مدیره انجمن فیلم کوتاه خانه سینما به گفت‌وگو و تبادل نظر پرداختند.

علی سلطانی در این نشست با ابراز خرسندی از تشکیل چنین جلساتی با انجمن‌های صنفی سینما در بخش‌های مختلف گفت: نیروی انتظامی تلاش می‌کند با برگزاری جشنواره فیلم فضای تعامل با سینماگران کشور را افزایش داده و از این مسیر نسبت به جلب مشارکت هنرمندان در ارائه آثار تصویری مطلوب به جشنواره گام بردارد.

وی افزود: رویکرد پیش‌گیری از آسیب‌های اجتماعی حاوی نکات و سوژه‌های بسیار زیادی برای فعالان عرصه فیلم کوتاه است تا فیلم‌سازان بتوانند با تولید آثار ارزشمند، ناجا را در پیدایش امنیت پایدار اجتماعی یاری بخشند.

در ادامه این نشست بیژن میرباقری کارگردان و عضو هیئت مدیره انجمن فیلم کوتاه با اشاره به تمایل هنرمندان مرتبط با این انجمن برای گسترش فضای مشترک با نهادهایی چون ناجا خاطرنشان کرد: انجمن فیلم کوتاه با تکیه بر ارتباطات مستمر خود با فیلمسازان قادر است با برگزاری نشست‌های تخصصی اهداف اجتماعی ناجا را برای هنرمندان تشریح کند تا دیدگاه‌ها و نظرات هرچه بیشتر به هم نزدیک شود.

وی افزود: این بستر فرصتی را پدید می‌آورد تا سینماگران فیلم کوتاه در سراسر کشور علاوه بر افزایش کمی و کیفی آثار و تولیدات خود، پرداختن به مسائل اجتماعی و ارائه راهکارهای مفید به متولیان امر را جدی‌تر پیگیری کنند.

همچنین سعید الهی قائم مقام اجرایی جشنواره نیز در پایان جلسه خواستار انعقاد تفاهم‌نامه‌ای میان انجمن فیلم کوتاه و ستاد برگزاری چهارمین جشنواره پلیس شد تا از این طریق پیشنهادات مصوب در قالب اجرایی تدوین و ارائه شود.