CNG مصرف بنزین را یک میلیارد لیتر کاهش داد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا گلزار امروز در جمع خبرنگاران با تاکید ایران برای توسعه صنعت CNG از مزیتهای مختلف اقتصادی برخوردار است، گفت: در حال حاضر وجود بیش 33 تریلیون متر مکعب ذخایر گاز طبیعی، 200 هزار کیلومتر شبکه گاز شهری و روستایی و ظرفیت تولید بیش از 500 میلیون متر مکعب گاز از مزیتهای نسبی متعددی برای توسعه این صنعت پاک در کشوراست.

وی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی همزمان با اغاز برنامه چهارم توسعه صنعت سی.ان.جی در بخشهای مختلف به منظور کاهش مصرف فرآورده های مختلف نفتی و به ویژه بنزین در دستور قرار گرفته است، تصریح کرد: هم اکنون بیش از 2.2 میلیون دستگاه خودروهای گاز سوز و یکهزار و 618 جایگاه تک منظوره و دو منظوره در مدار بهره برداری قرار دارد.

این عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت سسی.ان.جی با اعلام اینکه مطابق با برنامه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی باید تعداد جایگاه های CNG به بیش از یکهزار و 750 جایگاه در سال 1390 افزایش یابد، اظهار داشت: هچنین باید سهم این حامل انرژی در سبد سوخت خودروها تا پایان برنامه پنجم توسعه از مرز 20 درصد عبور کند.

وی با یادآوری اینکه از ابتدای برنامه چهارم توسعه تعداد جایگاههای عرضه این حامل انرژی از 64 جایگاه در سال 1383 به مرز یکهزار و 700 جایگاه رسیده است، بیان کرد: هم اکنون به طور متوسط 14 میلیون متر مکعب گاز در سطح جایگاههای CNG مورد استفاده قرار می گیرد.

به گفته این عضو کارگروه تخصصی صنعت سی.ان.جی کشور مطابق با آمارهای رسمی با مصرف این میزان CNG از واردات بیش از 10 میلیون لیتر بنزین جلوگیری می شود ضمن آنکه سالانه استفاده از این حامل انرژی حداقل یک میلیارد دلار صرفه جویی اقتصادی برای دولت به همراه دارد.

گلزار با اشاره به موقعیت و جایگاه دومی ایران در تولید خودروهای گازسوز و جایگاههای عرضه گاز در بین کشورهای مختلف جهان، اعلام کرد: در حال حاضر نزدیک به یکهزار کارگاه مجاز تبدیل خودروهای بنزین سوز به دو گانه سوز در سطح کشور فعال است.

کارگاههای مجاز CNG تعطیل می شوند

به گزارش مهر، وی در ادامه با تاکید بر اینکه در حال حاضر به طور متوسط 12 تا 13 هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در بخش تبدیل خودروهای بنزینی به گازسوز در سطح کشور مشغول به کار هستند، گفت: ایجاد این کارگاههای تبدیل خودرو علاوه بر تحقق اهداف دولت در بخش توسعه سهم CNG در سبد سوخت خودروها زمینه ساز ساخت و بومی سازی بسیاری از تجهیزات و کالاهای پر مصرف این صنعت سبز در سطح سازندگان و تولیدکنندگان داخلی شده است.

این عضو کارگروه تخصصی صنعت سی.ان.جی با اعلام اینکه در حال حاضر با وجود افزایش تحریمهای بین المللی عده ای کشور سلطه گر غربی سازندگان ایرانی به دانش فنی ساخت بسیاری از تجهیزات، قطعات و کلاهای صنعت سی.ان.جی به ویژه در بخش خودرویی همچون کیت، مخزن و کمپرسور دست یافته اند، اظهار کرد: پیش بینی می شود در صورت حمایت دولت امکان بومی سازی کامل صنعت CNG تا پایان برنامه پنجم در سطح کشور فراهم شود.

گلزار با اشاره به تصمیم اخیر برخی از مسئولان مبنی بر متوقف کردن تبدیل کارگاهی خودروهای بنزین سوز به گازسوز در کارگاه مجاز و استاندارد، تاکید کرد: این اقدام با توجه به اینکه شرکتهای خودروساز ظرفیت محدودی در ساخت خودروهای گاز سوز دارند قطعا منجر به توقف رشد و توسعه صنعت سی.ان.جی در سطح کشور خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه جدا از اشتغالی که در این بخش ایجاد شده است توقف فعالیت کارگاههای مجاز تبدیل خودروها منجر به یک سکون در ساخت تجهیزات و قطعات مورد نیاز این صنعت توسط سازندگان داخلی می شود، خواستار تجدید نظر دولت در از سرگیری فعالیت کارگاههای مجاز تبدیل کارگاهی خودروها شد و افزود: قطعا توقف این کارگاهها منجر به افزایش تبدیل غیر استاندارد در کارگاههای غیر مجاز خواهد بود که ریسک توسعه این صنعت را در سطح کشور افزایش می دهد.

این سازنده داخلی همچنین با یادآوری ای اینکه هم اکنون سازندگان تجهیزات صنعت سی.ان.جی به دنبال اجرای برنامه های دولت مبنی بر صادرات خدمات فنی و مهندسی را دارد، گفت: با توجه به استانداردهای بالای ساخت داخل امکان صادرات تجهیزات و کالاهای پر مصرف سی.ان.جی به خارج از کشور وجود دارد.

وی از کشورهای تاجیکستان، جمهوری آذربایجان، امارات متحده عربی، ونزوئلا، پاکستان، عراق، سوریه، ترکمنستان، قرقیزستان و برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس و آمریکای جنوبی به عنوان مهمترین بازارهای هدف صادرات تجهیزات سی.ان.جی ایران یاد کرد.