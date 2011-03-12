به گزارش خبرنگار مهر، حسن فروزان‌فرد در مراسم رونمایی سامانه بهره‌وری ایران گفت: سامانه مدیریت بهره‌وری ایران با هدف اصلی راه‌اندازی چرخه مدیریت بهره‌وری در تمام سازمانها و شرکتهای ایرانی، فعالیت پایلوت خود را از سال 86 شروع کرده و با مطالعات میدانی و علمی، آزمون و جمع‌آوری اطلاعات و آمار موفق شد تا در سال جاری، شاخص‌های مالی، اقتصادی و بهره‌وری بیش از 500 سازمان تولیدی، خدماتی و بازرگانی را در قالب 45 بخش اقتصادی با حداکثر دقت محاسباتی و فنی، اندازه گیری و تجزیه و تحلیل نموده است.

عضو هیئت علمی سامانه بهره‌وری افزود: هم اکنون این سامانه، خدمات خود را در این زمینه به منظور ارایه راهکارهای علمی و اقتصادی در جهت افزایش توان رقابت‌پذیری بنگاههای اقتصادی در کشور ارایه می‌دهد.

وی اظهار داشت: حرکت در مسیر بهره‌وری علمی را در زمان حاضر یک اجبار خواند و افزود: با اجرای هدفمندی یارانه‌ها جایگاه بهره‌وری در سازمان‌ها در اولویت‌های مدیریتی ارتقا یافته و سرمایه‌گذاری در این عرصه را بیش از گذشته توجیه پذیر و ضروری کرده است.

فروزان‌فرد، در تشریح ویژگی‌های سامانه افتتاح شده خاطرنشان کرد: این مرکز، اولین و معتبرترین نهاد مستقل و آنلاین اندازه‌گیری شاخص‌های بهره وری، مالی و اقتصادی و پیشتیبان اطلاعاتی و علمی برای هرگونه مطالعات میدانی و اجرای طرح‌های توسعه و سرمایه‌گذاری در سطح کشور به شمار می‌رود.

وی افزود: از مهمترین خدمات و محصولات مرکز می‌توان به اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل آنلاین شاخص‌های مالی، اقتصادی و بهره‌وری به نرخ جاری و ثابت تورم زدایی شده، گزارش تحلیلی مقایسه عملکرد بنگاه‌های اقتصادی با اهداف بودجه‌ای و پیش‌بینی‌ شاخص‌ها در سال آتی، گزارش تجزیه و تحلیل شاخص‌ها و شناسایی نقاط ضعف و قوت عملکرد بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرد.

فروزان فرد اظهار داشت: از دیگر مزایا می توان ارایه گزارش مقایسه بنگاه اقتصادی با رقبا، میانگین صنعت و بهترین در صنعت، ارائه مشاوره‌های تخصصی به بنگاه‌های اقتصادی درزمینه مدیریت و بهره وری، گزارش تکمیلی هیئت مدیره، گزارش‌های مدیریتی 25 گانه اندازه‌گیری و تحلیل شاخص‌ها، برگزاری سمینارهای تخصصی در زمینه مدیریت بهره‌وری و گزارش راهکارهای بهبود مدیریتی پیشنهادی اشاره کرد.

در ادامه، کیوان منتظری، مدیر گروه فنی سامانه نیز با دعوت از مدیران، پژوهشگران و محققان بخش‌های اقتصادی برای بازدید از سامانه به نشانی آی.آر.پی.ام.سی دات آی.آر بازدید کنند. شرکتهای عضو سامانه را که برای همه آنها تمامی شاخص‌های 40 گانه مالی و بهره‌وریی محاسبه و اطلاعات آن در اختیار علاقه مندان است.

به گزارش مهر، سامانه مدیریت بهره‌وری ایرانیان با هدف کمک به رشد اقتصادی کشور از طریق افزایش بهره‌وری در سطح ملی، در مراسمی با حضور محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی به صورت رسمی افتتاح شد.