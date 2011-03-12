برنامه اکران نوروزی سینمای مستند اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اکران نوروزی سینمای مستند که تا پایان تعطیلات عید نوروز ادامه خواهد داشت، به نمایش فیلم مستند بلند "عصرآباد" کار گروهی هفت فیلمساز جوان به سرپرستی محمدرضا اصلانی اختصاص یافته که از چهارشنبه 25 اسفندماه و طی چهار سانس بعدازظهر 13، 15، 17، 19، در سالن شماره 2 سینما سپیده روی پرده می‌رود.

سپیده صفاریان، محمدحسین جلادت، بهاره الهی، روزبه کافی، هدی سیاه تیری، ستاره سماوی و محمد بایسته کارگردانان فیلم اپیزودیک "عصرآباد" هستند.

مستند هفت گانه "عصرآباد" با عنوان کامل "عصرآباد، آترپات، اَثرآباد، آذرآباد، آترآباد، آترباد، آترپاد" مستندی تجربی است که درباره روستای "عصرآباد" واقع در 20 کیلومتری شهر یزد ساخته شده است.

حضور در تمام سانس‌های نمایش فیلم مستند "عصرآباد" برای دانشجویان، خبرنگاران، اعضای صنوف خانه سینما و کانون فیلم سینماحقیقت با ارائه کارت شناسایی رایگان است.