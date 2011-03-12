به گزارش خبرنگار مهر، برنامه" بین خودمون باشه" رادیو جوان شنبه 21 اسفندماه میزبان ساسان جملیان آهنگساز است. همچنین 22 و 23 اسفندماه به ترتیب میزبان خلیل جوادی شاعر طنزپرداز و واعظ آشتیانی مدیر عامل سابق باشگاه استقلال است. 24 اسفندماه هم میزبان مازیار فکری‌ارشاد روزنامه‌نگار و منتقد سینما است.

برنامه" بین خودمون باشه" کاری از گروه جوان و فرهنگ رادیو جوان است که از شنبه تا چهار شنبه در گفتگویی صمیمانه با هنرمندان، سیاستمداران، ورزشکاران و ... به بررسی فعالیت‌ها و زندگی شخصی این افراد می‌پردازد.



این برنامه هر شب ساعت 22:30 به سردبیری محمدعلی علائی و اجرای مازیار فکری ارشاد از شبکه جوان پخش می‌شود.