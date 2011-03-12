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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۲۲

رادیو جوان میزبان خلیل جوادی می‌شود

رادیو جوان میزبان خلیل جوادی می‌شود

برنامه "بین خودمون" باشه" به سردبیری محمدعلی علایی در رادیو جوان میزبان خلیل جوادی شاعر طنزپرداز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه" بین خودمون باشه" رادیو جوان شنبه 21 اسفندماه میزبان ساسان جملیان آهنگساز است. همچنین 22 و 23 اسفندماه به ترتیب میزبان خلیل جوادی شاعر طنزپرداز و واعظ آشتیانی مدیر عامل سابق باشگاه استقلال است. 24 اسفندماه هم میزبان مازیار فکری‌ارشاد روزنامه‌نگار و منتقد سینما است. 

برنامه" بین خودمون باشه" کاری از گروه جوان و فرهنگ رادیو جوان است که از شنبه تا چهار شنبه در گفتگویی صمیمانه با هنرمندان، سیاستمداران، ورزشکاران و ... به بررسی فعالیت‌ها و زندگی شخصی این افراد می‌پردازد.
 
این برنامه هر شب ساعت 22:30 به سردبیری محمدعلی علائی و اجرای مازیار فکری ارشاد از شبکه جوان پخش می‌شود.

کد مطلب 1272469

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