افزایش زنان سیگاری در کشور/ کاهش سن ابتلا به سرطان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ایرج خسرونیا با اعلام این مطلب افزود: آمارها نشان می‌دهد، استعمال سیگار در زنان شمال شهر و استفاده از مواد مخدر در زنان جنوب شهر از فراوانی بیشتری برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه طی سالهای گذشته 6.7 درصد سیگاریها را خانمها تشکیل می‌دادند که این رقم هم اکنون به 10 درصد رسیده است، یادآور شد: این آمار زنگ خطری برای جامعه به شمار می‌رود و ضروری است جامعه برای پیشگیری از سرطان و عوارض ناشی از استعمال دخانیات از طریق رسانه‌های گروهی هشدار دهند.

خسرونیا گفت: یکی از محورهای اصلی کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی با توجه به تاکید وزارت بهداشت بر پیشگیری از سرطان‌ها در جامعه به همین موضوع اختصاص دارد.

وی تصریح کرد: سرطانهای دستگاه تنفسی، ریه و برونش‌ها، دستگاه گوارش، پانکراس و مثانه رابطه مستقیمی با استعمال مواد مخدر و دخانیات دارد و متاسفانه افراد زمانی به پزشکان مراجعه می‌کند که با عوارض این بیماری روبرو شده‌اند.

به گفته رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، در اکثر کشورهای پیشرفته، سرطان در مرحله صفر (پیش از بروز علایم بالینی) تشخیص داده می‌شود که در این مرحله درمان بیماری بسیار سهل است، اما در کشور ما متاسفانه درمان سرطان در مراحل پیشرفته که سلولهای سرطانی در بدن منتشر شده است (مرحله متاستاز) شروع می‌شود که این امر شانس درمان را کاهش می‌دهد.

وی اضافه کرد: سن بروز سرطان معمولا سنین بالای 50 سال است، اما در سالهای اخیر سرطان‌های دستگاه گوارش و مجاری تنفسی در افراد زیر 30 سال نیز مشاهده می‌شود که این امر به دلایل استعمال دخانیات، دیگر مواد مخدر و استفاده رو به گسترش غذاهای آماده(فست‌فودها) ست.

خسرونیا با ابراز نگرانی از اینکه استعمال دخانیات طی سالهای اخیر در ایران از مدرسه و از دوران راهنمایی آغاز شده، اظهار داشت: ادامه این روند کاهش سن ابتلا به سرطان را به دنبال دارد.

وی گفت: در این کنگره، پزشکان در مورد راهکار‌های پیشگیری و جلوگیری از روند رو به گسترش بیماری سرطان راهکارهایی را ارایه خواهند داد.

بیست و دومین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران 22 تا 25 اردیبهشت سال آینده در مرکز همایش‌های رازی تهران بر پا می‌شود.