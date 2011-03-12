اولین کتابخانه تخصصی ایثار و شهادت در سنندج گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اولین کتابخانه تخصصی ایثار و شهادت با دو هزار و 500 جلد کتاب، 300 حلقه سی دی به مناسبت سالگرد تاسیس بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ظهر شنبه با حضور نماینده ولی فقیه در استان و جمعی از مسئولان استانی در سنندج گشایش یافت.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان در مراسم گشایش این کتابخانه گفت: نسل جوان جامعه اسلامی که دوران انقلاب و دفاع مقدس را درک نکرده اند باید هر چه بیشتر با فرهنگ ایثار و شهادت و ولایتمداری آشنا شوند.

حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی با اشاره به اینکه توفیقات امروز جامعه اسلامی مرهون رشادت های جانبازان سرافراز و خون پاک شهیدان است، افزود: پاسداری از ارزش های انقلاب که به دست این دلیرمردان به وقوع پیوست وظیفه ای همگانی و یکی از وظایف بنیاد شهید و امور ایثارگران است.

وی اظهار داشت: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه و آشنایی هر چه بیشتر نسل جوان با آرمان های شهدا سبب خنثی شدن توطئه های دشمنان می شود و لازم است که اقدامات و برنامه های بهتری در این حوزه در استان کردستان اجرایی شود.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی افزود: جوانان نسل سوم انقلاب باید با شهادت طلبی و ولایت مداری نسل اول انقلاب آشنا شوند و بدانند که جوانان در دوران پیروزی انقلاب و هشت سال دفاع مقدس گوش به فرمان رهبر خود بودند و با حرکت در خط ولایت فقیه انقلاب را به پیروزی رساندند.

تقدیم 5472 شهید در استان کردستان

رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان گفت: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون مردم استان کردستان پنج هزار و 472 شهید را تقدیم انقلاب کرده است که 140 نفر از این شهیدان در جبهه های حق علیه باطل به درجه رفیع شهادت نائل آمدند و بقیه در درگیری با عوامل ضد انقلاب و حرکت های کور تروریستی شهید شده اند.

محمد سلیمانی با اشاره به اینکه در حال حاضر دانش آموزان شاهد و ایثارگر در 37 مدرسه شاهد و هزار و 700 نفر دانش آموز در طرح پراکنده مشغول ادامه تحصیل هستند، افزود: همچنین سه هزار و 700 دانشجوی بومی و غیر بومی خانواده های شهدا و ایثارگران مشغول به تحصیلند که با علم و دانش راه شهدا را ادامه می دهند.

وی به سهمیه تسهیلات بانکی برای خرید و یا احداث مسکن خانواده های شهدا و ایثارگران اشاره کرد و افزود: سهمیه تسهیلات مسکن به خانواده های شاهد و ایثارگر دو هزار و 100 نفر بود که تاکنون متقاضیان واجد شرایط ثبت نام و برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شده اند.

وی به ساماندهی گلزار شهدا اشاره کرد و گفت: در حال حاضر کار ساماندهی گلزار شهدای استان در تمام شهرستان ها به جز کامیاران به پایان رسیده و گلزار شهدای کامیاران نیز با 95 درصد پیشرفت فیزیکی در سال آینده به بهره برداری می رسد.

وی به ساخت مجتمع ورزشی و توانبخشی ایثارگران به عنوان نیاز ضروری حامعه هدف در استان کردستان اشاره کرد و بیان داشت: مجتمع ورزشی و توانبخشی ایثارگران در دو فاز ورزشی با 30 درصد پیشرفت فیزیکی و و توابخشی با 40 درصد پیشرفت فیزیکی در شهرستان سنندج در حال احداث است که امیدواریم تا پایان سال مالی 90 این پروژه نیز به بهره برداری برسد.