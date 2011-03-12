خانه تاریخی "تقدیری" اردکان مرمت شد

رسول مشتاقیان در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: خانه تقدیری یکی از خانه‌ های قدیمی اردکان است که در بافت قدیم محله درب قلعه واقع شده است.

وی خاطرنشان کرد: بنای خانه تقدیری از خشت، گل، آجر و به سبک معماری سنتی ویژه مناطق کویری با حیاط مرکزی ساخته شده است .

مشتاقیان بیان داشت: در این بنا اتاق‌های سه دری، پنج دری و تالاری در ضلع جنوبی عمارت که متصل به بادگیر است، دیده می‌شود و مانند سایر خانه‌های سنتی، در زیر تالار خانه، زیرزمین قرار دارد .

وی با بیان اینکه این خانه ارزشمند تاریخی در طول سال‌های گذشته نیز مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته است، افزود: از جمله اقدامات مرمت و بازسازی خانه تقدیری در سال‌های اخیر می‌توان به دمگیری حیاط، کف ‌سازی، ساخت و نصب درها، اجرای طاق و تویزه، ایجاد تاسیسات گرمایشی، بدنه سازی، استحکام بخشی و ... اشاره کرد.

مشتاقیان عنوان کرد: قدمت این بنا به دوره قاجاریه بازمی ‌گردد و به شماره 2186 در دی‌ ماه سال 77 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: این بنا هم ‌اکنون به عنوان نمایندگی میراث ‌فرهنگی، صنایع ‌دستی و گردشگری شهرستان اردکان احیا شده است.