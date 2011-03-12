به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، فیروز ریخته‌گران ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: نشستی که قرار بود با کفاشیان داشته باشیم برگزار شد و ما تمامی استدلالهایمان را ارائه کردیم. حضور تیم ماهان در جام باشگاههای آسیا از سال گذشته مورد تائید کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار گرفته بود .

وی ادامه داد : چندی پیش نیز سایت AFC در تائید حضور ماهان در جام باشگاههای آسیا بر روی خروجی خود نام قهرمان دوره گذشته یعنی ماهان را قرار داد که چند ساعت بعد آن را تغییر داد .

ریخته گران اذعان داشت : متاسفانه یکی از خبرگزاریها به نقل از من نوشته است که ترابیان نمی خواهد ماهان در جام باشگاههای آسیا شرکت کند. من به شدت این موضوع را تکذیب کرده و اعلام می دارم چنین مطلبی را هرگز بیان نکرده ام .

مدیر عامل باشگاه ماهان افزود: احترام عباس ترابیان به عنوان رئیس کمیته فوتسال برای ما واجب است هر چند در طول لیگ با مشکلاتی مواجه شدیم اما دیگر فصل تمام شده و نباید به آنها فکر کرد .