کندی احداث جایگاههای "سی ان جی" در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حبیب الله دهمرده در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان اظهار داشت: قرار بود احداث جایگاههای گاز در مرکز استان مطابق یه برنامه زمانبندی هر چه سریعتر به بهره برداری برسد ولی هنوز این امر محقق نشده است.

دهمرده با تاکید بر رفع موانع با برگزاری جلسات مشترک، بیان داشت: لازمه هر کاری تلاش است و در صورتیکه افراد این تلاش را از خود نشان ندهند کارها به سرانجام نخواهد رسید.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه برای به سرانجام رسیدن این پروژه ها من اختیارات خودم را به متولیان امر تفویض کرده بودم باید کار در استان بدون معطلی انجام می شد.

استاندار لرستان با مامور کردن معاون برنامه ریزی و معاون امور عمرانی استانداری برای پیگیری این پروژه ها، خاطر نشان کرد: باید هر چه سریعتر روند کار در این زمینه تکمیل شود.

معطلی تغییر کاربری زمینهای احداث جایگاه گاز در کمیسیون ماده 5

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان نیز در این جلسه گفت: روز بعد از جلسه ای که در برج 10 برای احداث جایگاههای سوخت سی ان جی داشتیم همه متولیان امر را فراخوان و محلهای احداث این جایگاهها را شناسایی کردیم.

محمد رضا ملکی راد ادامه داد: در ادامه روند قانونی باید شهردار مجوز تغییر کاربری زمین ها و اختصاص آنها به جایگاه سوخت سی ان جی را از شورا می گرفت که در نهایت با موافقت شورا برای واگذاری زمین های شناسایی شده موضوع برای تغییر کاربری به کمیسیون ماده پنج ارجاع شد.

وی با اشاره به اینکه هنوز کمیسیون ماده پنج برای بررسی موضوع تشکیل نشده است، افزود: اختصاص زمین های تعیین شده به جایگاه سوخت سی ان جی باید مجوز کمیسیون ماده پنج را داشته باشد تا بعدا شهرداری به این موضوع مشکلی را وارد نکند.

نباید بمانیم تا همه چیز خودش حل و فصل شود!

استاندار لرستان در واکنش به توضیحات معاون برنامه ریزی استانداری لرستان نیز تصریح کرد: اینکه یک پروژه در کمیسیون ماده پنج که در اختیار استان است معطل شود قابل قبول نیست.

دهمرده با بیان اینکه این پروژه باید چند ماه به طول بیانجامد، ادامه داد: چرا در طول سه ماه گذشته این مشکل به من یادآوری نشده است تا برای رفع آن اقدام کنیم.

وی با تاکید بر اینکه اینگونه مسائل باید در کارگروهها حل و فصل شود، ادامه داد: این اشکال دارد که اجرای یک مصوبه این قدر طولانی شود.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه باید تلاشها برای اجرای این پروژه ها چند برابر شود، خاطر نشان کرد: این طور نیست که ما بمانیم تا همه چیز خودش حل و فصل شود.

دهمرده یادآور شد: اگر زمین های انتخاب شده برای احداث جایگاههای سوخت کارشناسی شده است و همه با محل آنها موافق هستند نباید روند کار معطل شود.

اگر بخواهیم وضعیت استان تکان بخورد همه باید همکاری کنند

وی با تاکید بر به نتیجه رسیدن تلاشها در این زمینه، یادآور شد: باید این جایگاههای سوخت با توجه به مشکلات و گرفتاری ها در این زمینه ساخته و در اختیار مردم قرار داده شود.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه کار ناقص را کسی قبول ندارد، عنوان کرد: متولیان باید کار را به صورت کامل انجام دهند چرا که کسی به کار ناقص نمره نمی دهد.

دهمرده تصریح کرد: اگر بخواهیم وضعیت در استان لرستان تکان بخورد باید همه مدیران از صفر تا 100 کمک و مشارکت و همکاری داشته باشند.

زمین ساخت جایگاههای گاز هنوز تحویل داده نشده است

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه لرستان نیز در حاشیه این جلسه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: موضوع احداث سه جایگاه سوخت "سی ان جی" در مرکز لرستان در جلسه سه ماه پیش کارگروه مطرح و قرار شد که شهرداریها برای آغاز کار احداث این زمینها را تحویل دهند که هنوز مراحل تحویل زمینها انجام نشده است.

سید محمد رضا موسوی خواه با اشاره به آغاز ساخت یک جایگاه و پیشرفت 50 درصدی آن، عنوان کرد: این در حالیست که سه جایگاه دیگر که در نزدیکی پارک بهشت در خروجی خرم آباد به سمت کوهدشت، خروجی خرم آباد به سمت بروجرد و ورودی پل کرگانه جانمایی شده است هنوز به دلیل مشکل زمین عملیات اجرایی آنها آغاز نشده است.

وی خاطرنشان کرد که در صورت تحویل زمین ها تلاش می شود این جایگاهها تا نیمه اول اردیبهشت ماه سال آینده به بهره برداری برسند.

بنابر این گزارش هم اکنون مرکز لرستان در آستانه تعطیلات نوروزی با توجه به کمبود جایگاههای سوخت سی ان جی با ترافیک خودروهای مراجعه کننده به این جایگاهها مواجه است که امید می رود با رفع مشکل زمین جایگاههای سوخت سی ان جی با توجه به تاکیدات استاندار لرستان روند احداث این جایگاهها تسریع شود.