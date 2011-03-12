اولین مرکز نگهداری و حفاظت از تمساح مردابی کاندو

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو افسری سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان در خصوص احداث و افتتاح اولین مرکز تحقیقات تمساح در منطقه چابهار اظهار داشت: بخشی از مناطق جنوبی استان و بالاخص امتداد رودخانه سرباز یکی از مهمترین زیستگاه های گونه تمساح مردابی محسوب می شود.
وی افزود: منطقه پراکنش این گونه در کشور تنها محدود به استان سیستان و بلوچستان می باشد و با توجه به شرایط جغرافیایی و اقلیمی استان، این گونه زیست مند همواره در معرض تاثیرات عوامل طبیعی و غیر طبیعی قرار دارد.
افسری در ادامه گفت: حمایت و حفاظت از گونه های منحصر به فرد، حساس و کلیدی از جمله مهمترین اقدامات برای حفظ ساز و کارهای زیست بوم در محیط های طبیعی است.
سرپرست اداره کل سیستان و بلوچستان افزود: از جمله مهمترین این عوامل می توان به تاثیر جوامع محلی و پدیده های طبیعی سیل و خشکسالی اشاره کرد.
افسری خاطر نشان کرد: در این استان به دلیل اعتقادات بومی هیچ گونه آسیبی از طرف جوامع محلی متوجه جمعیت این گونه نمی باشد اما هرساله در مقاطعی از سال در اثر سیلاب های مخرب و خشکسالی های ادواری، تعدادی از جمعیت نوزادان و بالغین این گونه، از زیست گاه های اصلی به محل های دیگر جابجا می شوند و متاسفانه بخشی از این جمعیت از بین می رود.
وی تصریح کرد: این اداره کل به منظور آشنایی و آگاهی هرچه بیشتر آحاد مردم با این گونه و وجود محلی برای نگهداری تمساح های جابجا شده و زنده گیری شده و همچنین ایجاد مکانی برای شبیه سازی زیستگاه این گونه، اقدام به احداث مرکز تحقیقات تمساح در منطقه ریکو کش، واقع در جاده چابهار – ایرانشهر کرده است و در ایام نوروز جهت بازدید مسافرین افتتاح می شود.
مدیرکل اداره حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان گفت: مناطق جنوبی استان و بالاخص امتداد رودخانه سرباز یکی از مهمترین زیستگاه های گونه تمساح مردابی است که به زودی افتتاح می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو افسری سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان در خصوص احداث و افتتاح اولین مرکز تحقیقات تمساح در منطقه چابهار اظهار داشت: بخشی از مناطق جنوبی استان و بالاخص امتداد رودخانه سرباز یکی از مهمترین زیستگاه های گونه تمساح مردابی محسوب می شود.
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