اولین مرکز نگهداری و حفاظت از تمساح مردابی کاندو

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو افسری سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان در خصوص احداث و افتتاح اولین مرکز تحقیقات تمساح در منطقه چابهار اظهار داشت: بخشی از مناطق جنوبی استان و بالاخص امتداد رودخانه سرباز یکی از مهمترین زیستگاه های گونه تمساح مردابی محسوب می شود.



وی افزود: منطقه پراکنش این گونه در کشور تنها محدود به استان سیستان و بلوچستان می باشد و با توجه به شرایط جغرافیایی و اقلیمی استان، این گونه زیست مند همواره در معرض تاثیرات عوامل طبیعی و غیر طبیعی قرار دارد.



افسری در ادامه گفت: حمایت و حفاظت از گونه های منحصر به فرد، حساس و کلیدی از جمله مهمترین اقدامات برای حفظ ساز و کارهای زیست بوم در محیط های طبیعی است.



سرپرست اداره کل سیستان و بلوچستان افزود: از جمله مهمترین این عوامل می توان به تاثیر جوامع محلی و پدیده های طبیعی سیل و خشکسالی اشاره کرد.



افسری خاطر نشان کرد: در این استان به دلیل اعتقادات بومی هیچ گونه آسیبی از طرف جوامع محلی متوجه جمعیت این گونه نمی باشد اما هرساله در مقاطعی از سال در اثر سیلاب های مخرب و خشکسالی های ادواری، تعدادی از جمعیت نوزادان و بالغین این گونه، از زیست گاه های اصلی به محل های دیگر جابجا می شوند و متاسفانه بخشی از این جمعیت از بین می رود.



وی تصریح کرد: این اداره کل به منظور آشنایی و آگاهی هرچه بیشتر آحاد مردم با این گونه و وجود محلی برای نگهداری تمساح های جابجا شده و زنده گیری شده و همچنین ایجاد مکانی برای شبیه سازی زیستگاه این گونه، اقدام به احداث مرکز تحقیقات تمساح در منطقه ریکو کش، واقع در جاده چابهار – ایرانشهر کرده است و در ایام نوروز جهت بازدید مسافرین افتتاح می شود.