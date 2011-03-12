قیمت بلیط های وسائط نقلیه عمومی گیلان تغییر نمی یابد

سید عزیز جیفرودی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که برای نظارت و رعایت دقیق بهای بلیط ها چه ساز و کاری پیش بینی شده است، افزود: ستادهای تسهیلات نورزی در تمام پایانه های استان فعال است.

وی اظهارداشت: این ستاد مرکب از انجمن های صنفی شرکت های حمل ونقل، انجمن صنفی رانندگان و نمایندگان سازمان حمل و نقل در پایانه های عمومی استان مستقر هستند.

مدیرکل پایانه های گیلان گفت: مردم در صورت مشاهده تخلف می توانند با شماره تلفن 7720154 اداره کل و 2299112 کانون انجمن های صنفی استان تماس گرفته و یا موارد تخلف را با سامانه پیام کوتاه 3000143،3000655 و 3000765 ارسال کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه سامانه فروش بلیط در سامانه سازمان حمل و نقل و پایانه های استان پیش بینی شده است، افزود: علاوه بر این سایت های خود شرکت های مسافری مثل رویال سفر، همسفر، سیر و سفر و شرکت های دیگری که فروش اینترنتی دارند و همینطور دفاتر فروش بلیط در سطح شهرهای گیلان آماده ارائه خدمات به مردم و مسافران هستند.

جیفرودی یادآورشد: دفاتر خدمات پستی دو شهرگیلان از قبیل لاهیجان و آستانه اشرفیه نیز فروش بلیط خواهند داشت.