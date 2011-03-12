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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۲۹

آیین سپاس خانه سینما از اصحاب رسانه برگزار می‌شود

آیین سپاس خانه سینما از اصحاب رسانه برگزار می‌شود

جامعه اصناف سینمایی به منظور قدردانی از اصحاب رسانه در آستانه سال نو، طی آیینی سپاسگزار همکاران رسانه‌ای خواهد بود که در بازتاب مسائل سینمای ایران و جامعه اصناف کوشیده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه اصناف سینمایی به منظور قدردانی از اصحاب رسانه و در آستانه سال نو، طی آیینی  سپاسگزار همکاران رسانه‌ای خواهد بود که در بازتاب مسائل و موضوعات سینمای ایران و جامعه اصناف سینمایی کوشیده‌اند.

در این آیین از کوشش جمعی از  خبرنگاران و روزنامه نگاران رسانه‌های دیجیتال و مکتوب روزانه که بیشترین اطلاع رسانی را طی سال 1389 در حوزه‌های بازتاب مطالبات صنفی،‌ تکریم پیشکسوتان سینمای ایران، رصد تولید و نمایش آثار سینمایی و انتقال تجارب دیگر ملل داشته‌اند، تجلیل خواهد شد.

این مراسم چهارشنبه 25 اسفندماه برگزار می‌شود.

کد مطلب 1272479

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