به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه اصناف سینمایی به منظور قدردانی از اصحاب رسانه و در آستانه سال نو، طی آیینی سپاسگزار همکاران رسانه‌ای خواهد بود که در بازتاب مسائل و موضوعات سینمای ایران و جامعه اصناف سینمایی کوشیده‌اند.

در این آیین از کوشش جمعی از خبرنگاران و روزنامه نگاران رسانه‌های دیجیتال و مکتوب روزانه که بیشترین اطلاع رسانی را طی سال 1389 در حوزه‌های بازتاب مطالبات صنفی،‌ تکریم پیشکسوتان سینمای ایران، رصد تولید و نمایش آثار سینمایی و انتقال تجارب دیگر ملل داشته‌اند، تجلیل خواهد شد.

این مراسم چهارشنبه 25 اسفندماه برگزار می‌شود.