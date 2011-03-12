احمد جمشیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان پیرامون بازی روز گذشته تیمش مقابل نفت تهران اظهار داشت: از قبل میدانستیم بازی با نفت یکی از سختترین بازیهای ما به شمار میرود زیرا خط هافبک و دفاع این تیم از نظر فیزیکی در ایران بهترین است اما تیم ما در هر دو نیمه موقعیتهای بسیاری برای رسیدن به گل داشت و مستحق پیروزی بود.
وی با بیان اینکه خستگی بازیکنان سپاهان در حال حاضر احساس میشود، تصریح کرد:خستگی بازیکنان به دلیل پروازهای زیاد و بازیهای پرفشار در عملکرد آنها احساس میشودT امیدوارم اشتباهات بازیکنان ما در ضربات آخر کمتر شود زیرا در این صورت تیم ما با گلهای بیشتری به پیروزی میرسد.
هافبک تیم سپاهان در مورد بازی تیمش مقابل الجزیره امارات بیان داشت: الجزیره را آنالیز کردیم و پس از پیروزی مقابل الهلال که رقیب اصلی ما در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به شمار میرفت، عملا الهلال را کنار زدیم و برای پیروزی مقابل الجزیره انگیزه گرفتیم. این تیم خط حمله و هافبک قدرتمندی دارد اما خط دفاعی آن آسیب پذیر است.
وی تصریح کرد: به نظر من اطلاق گروه مرگ به سپاهان شایستهتر از سایر تیمهاست زیرا با یک پیروزی دیگر در لیگ صدرنشین لیگ ایران میشویم و آنگاه مصاف تیمهای صدرنشین کشورهای غرب آسیا با جذابیت بیشتری همراه میشود.
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