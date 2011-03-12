به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه‌های "جانوران کشتی زمان"، "سرنوشت حیوانات"، "حیات وحش ایران"، برنامه‌ای مخاطب را با زندگی حیوانات و راز بقا آنها آشنا می‌کند، " گیاهان وحشی" انواع گیاهان و گونه های وحشی را با تصاویر بسیار دیدنی روایت می‌کند، "مستند ایران" و "جلوه‌های مانا " که صنایع دستی استانها و آثار باستانی سرزمین ایران را را به تصویر می‌کشد، از برنامه‌های نوروزی شبکه مستند هستند.

همچنین از اول تا 13 فروردین پخش فیلم‌های مستند چهار و پنج با موضوعات ورزشی در زمینه‌های مختلف از جمله آشنایی با بزرگترین ستارگان فوتبال جهان، مستند تب فیفا، مستندهای علمی (سفر به لبه جهان، منظومه شمسی، ستارگان و..) با مهیج‌ترین صحنه‌های تلویزیونی جلوی دوربین مستند می‌رود.

مستندهای مهندسی و فناوری با به تصویر کشیدن ساخت پل‌ها، سدها و سکوهای نفتی و... بخش‌های دیگر فیلم‌های مستند چهار و پنج را شامل می‌شوند.

همچنین مجموعه "یادیاران" از دیگر برنامه‌های ثابت شبکه مستند در این ایام است که با بخش‌های بازدید از خانواده‌های شهدا تحت عنوان "نامه‌ای برای پدر"، بازدید از مناطق جنگی راهیان نور روی آنتن می‌رود.

مستند چهار از ساعت 30/16 به مدت 120 ساعت و مستند پنج از ساعت 30/20 به مدت 60 دقیقه ویژه نوروز در شبکه مستند پخش می‌شوند.