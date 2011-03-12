بانوان رزمی کار خراسان رضوی به اجرای حرکات نمایشی پرداختند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رضا شکری صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در راستای ساماندهی و شناسایی بانوان رزمی کار اقدام به برگزاری همایش برای این دسته از رزمی کاران کردیم.

رضا شکری افزود: انسجام بانوان رزمی کار در استان مرهون تلاش بی وقفه تمام نمایندگان سبک های رزمی بانوان در استان بود.

عضو شورای سیاستگذاری فدراسیون ورزشهای رزمی، خاطرنشان کرد: در برگزاری مسابقات و همایشات تنها بودجه ملاک نیست، این برنامه ها نیازمند فرهنگ و اخلاق است.

شکری با اشاره به اینکه مشهد پایتخت معنوی ایران می باشد، ادامه داد: ورزشکاران باید با اقتدار و تکیه بر سیره رضوی در همه عرصه های ورزشی و فرهنگی گام بردارند.

رئیس هیئت ورزشهای رزمی خراسان رضوی خطاب به ورزشکاران و هنرجویان همه سبک های رزمی، افزود: حضور در میادین ورزشی سبب شکوفایی و فرهنگ سازی ورزش بانوان خواهد شد.

وی با اشاره به جذب حداکثری ورزشکاران، اظهار داشت: در نخستین گام باید به تشکیل ساختار ورزشی در همه سبک ها بپردازیم و با برنامه بنیادین و هدفمند به این مهم دست یابیم.