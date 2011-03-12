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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۲۰:۱۷

برای نخستین بار:

بانوان رزمی کار خراسان رضوی به اجرای حرکات نمایشی پرداختند

بانوان رزمی کار خراسان رضوی به اجرای حرکات نمایشی پرداختند

مشهد - خبرگزاری مهر: در همایش بانوان رزمی کار، بیش از 130 بانوی رزمی کار برای نخستین بار به اجرای حرکات نمایشی پرداختند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رضا شکری صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در راستای ساماندهی و شناسایی بانوان رزمی کار اقدام به برگزاری همایش برای این دسته از رزمی کاران کردیم.

رضا شکری افزود: انسجام بانوان رزمی کار در استان مرهون تلاش بی وقفه تمام نمایندگان سبک های رزمی بانوان در استان بود.

عضو شورای سیاستگذاری فدراسیون ورزشهای رزمی، خاطرنشان کرد: در برگزاری مسابقات و همایشات تنها بودجه ملاک نیست، این برنامه ها نیازمند فرهنگ و اخلاق است.

شکری با اشاره به اینکه مشهد پایتخت معنوی ایران می باشد، ادامه داد: ورزشکاران باید با اقتدار و تکیه بر سیره رضوی در همه عرصه های ورزشی و فرهنگی گام بردارند.

رئیس هیئت ورزشهای رزمی خراسان رضوی خطاب به ورزشکاران و هنرجویان  همه سبک های رزمی، افزود: حضور در میادین ورزشی سبب شکوفایی و فرهنگ سازی ورزش بانوان خواهد شد.

وی با اشاره به جذب حداکثری ورزشکاران، اظهار داشت: در نخستین گام باید به تشکیل ساختار ورزشی در همه سبک ها بپردازیم و با برنامه بنیادین و هدفمند به این مهم دست یابیم.

کد مطلب 1272483

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