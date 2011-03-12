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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۱۲

گزارش خبرنگار مهر از تایلند/

باهر: داور کمک کرد تا هنگ کنگ باخت سال پیش خود را جبران کند!

باهر: داور کمک کرد تا هنگ کنگ باخت سال پیش خود را جبران کند!

شمشیرباز جوان کشورمان هرچند موفق به کسب مدال برنز تیمی در مسابقات آسیایی تایلند شده است اما از قضاوت داوران در بازی ایران مقابل هنگ کنگ انتقاد کرد.

 فرزاد باهر درگفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به تایلند ضمن بیان این مطلب گفت: در مسابقه امروز مقابل تیم هنگ کنگ به دلیل مشکل داوری نتیجه را واگذار کردیم وگرنه می‌توانستیم به راحتی پیروز شده و به فینال مسابقات قهرمانی آسیا برسیم. به هیچ عنوان تصور اینکه به هنگ کنگ ببازیم را نمی‌کردیم.

وی که سال گذشته در مسابقات جوانان آسیا به مدال طلا رسیده بود، افزود: تیم ما سال گذشته در همین مسابقات تیم هنگ کنگ را که به نظرم قویتر از تیم حاضر در تایلند بود، با نتیجه 46 بر 45 شکست داد و به مدال طلا رسید اما امسال داور به تیم آنها کمک زیادی کرد تا انها بتوانند شکست سال پیش خود را جبران کنند.

شمشیربازجوان کشورمان تاکید کرد: مطمئنا اگر با مشکل داوری روبرو نمی‌شدیم می‌توانستیم به فینال راه یافته و به مدال خوشرنگ‌تری برسیم.

باهر ادامه داد: تیم ما نباید افسوس این مسابقه را بخورد. باید از این شکست کسب تجربه کنیم تا در مسابقات بعدی به مدال بهتری دست یابیم.

مسابقات شمشیربازی قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا طی روزهای 14 تا 22 اسفندماه در تایلند برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1272484

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