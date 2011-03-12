باهر: داور کمک کرد تا هنگ کنگ باخت سال پیش خود را جبران کند!

فرزاد باهر درگفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به تایلند ضمن بیان این مطلب گفت: در مسابقه امروز مقابل تیم هنگ کنگ به دلیل مشکل داوری نتیجه را واگذار کردیم وگرنه می‌توانستیم به راحتی پیروز شده و به فینال مسابقات قهرمانی آسیا برسیم. به هیچ عنوان تصور اینکه به هنگ کنگ ببازیم را نمی‌کردیم.

وی که سال گذشته در مسابقات جوانان آسیا به مدال طلا رسیده بود، افزود: تیم ما سال گذشته در همین مسابقات تیم هنگ کنگ را که به نظرم قویتر از تیم حاضر در تایلند بود، با نتیجه 46 بر 45 شکست داد و به مدال طلا رسید اما امسال داور به تیم آنها کمک زیادی کرد تا انها بتوانند شکست سال پیش خود را جبران کنند.

شمشیربازجوان کشورمان تاکید کرد: مطمئنا اگر با مشکل داوری روبرو نمی‌شدیم می‌توانستیم به فینال راه یافته و به مدال خوشرنگ‌تری برسیم.

باهر ادامه داد: تیم ما نباید افسوس این مسابقه را بخورد. باید از این شکست کسب تجربه کنیم تا در مسابقات بعدی به مدال بهتری دست یابیم.

مسابقات شمشیربازی قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا طی روزهای 14 تا 22 اسفندماه در تایلند برگزار خواهد شد.