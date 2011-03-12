فعالیت 2000 پاکبان و 1500 کارگر فضای سبز در کرج

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سید علی آقازاده ظهر شنبه در همایش تجلیل از تلاشگران نمونه خدمات شهری که در محل باشگاه میلاد کرج برگزار شد اظهار داشت: نیروهای خدمات شهری سربازان پیاده نظام شهرداری هستند که در حساسترین و گسترده ترین بخش این خانواده بزرگ مشغول خدمات رسانی هستند.

شهردار کرج گفت: سیستماتیک شدن امور خدمات شهری با چشم انداز 10 ساله از جمله برنامه های شهرداری کرج در جهت تحقق خدمات رسانی شایسته است.

وی افزود: برگزاری مراسم تجلیل از خادمان برای سومین سال متوالی در راستای ایجاد انگیزه و تقدیر از تلاش های شبانه روزی این قشر برگزار شد.

این مسئول در ادامه گفت: هم اکنون به اعتقاد آگاهان مسایل شهری وضعیت خدمات شهری در این کلانشهر نسبت به سالیان گذشته بهبود داشته که این عملکرد قابل تقدیر است.

سیستماتیک شدن امور خدمات شهری با چشم انداز 10 ساله از جمله برنامه های شهرداری کرج

شهردار کرج مکانیزه شدن سیستم خدمات شهری را گامی مهم در جهت تحقق اهداف شهرداری دانست و بیان کرد: سیستماتیک شدن امور خدمات شهری با چشم انداز 10 ساله از جمله برنامه های شهرداری کرج در جهت تحقق خدمات رسانی شایسته است.

وی تاکید کرد: ارزیابی عملکرد مدیران شهری از دیگر برنامه های شهرداری در این راستا است.

آقازاده در بخش دیگری از سخنان خود گفت: هم اکنون دو هزار پاکبان و یک هزار و 500 کارگر فضای سبز در کرج مشغول به فعالیت هستند.

وی ادامه داد: تلاش می شود تا با ساماندهی وضعیت موجود پاکبان ها و آموزش این قشر زمینه رضایتمندی شهروندان نیز فراهم شود.

این مسئول در ادامه با اشاره به عملکرد سازمان فضای سبز در کرج عنوان کرد: سازمان فضای سبز شهرداری کرج با تلاش گسترده از سال 86 تاکنون توانسته به استاندارد های مطلوب نزدیک شود.

وی افزود: حفظ و نگه داری فضای سبز همچنین ارتقای پارک و بوستان در نقاط مختلف این کلانشهر از جمله برنامه هایی بود که در سه سال اخیر به آن پرداخته شد و برای سال آینده نیز در دستور کار قرار دارد.

برخورد قاطع شهرداری با ساخت و سازهای غیرمجاز در کرج

شهردار کرج در بخش دیگری از سخنان خود از برخورد قتطع با عوامل ساخت و ساز غیرمجاز در کرج خبر داد و گفت: هم اکنون پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در کرج هدفگذاری شده و براساس افق 10 ساله این معضل باید در این کلانشهر به صورت ریشه ای برطرف شود.

وی تاکید کرد: از این پس با عوامل ساخت و ساز غیر مجاز در کرج برخورد قاطع صورت می پذیرد که نیازمند همکاری همه جانبه تمای دستگاه های ذی ربط از جمله نیروی انتظامی، دستگاه قضایی، استانداری و فرمانداری شهرستان است.

دراین مراسم جمعی از تلاشگران عرصه خدمات شهری با اهدا لوح یادبود و هدایا تجلیل شدند.