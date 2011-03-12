سعیدرضا عاصمی رئیس هیات مدیره شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان پیرامون تفویض مدیریت ورزشگاه نقش‌جهان به استان اصفهان اظهار داشت: در جلسه روز چهارشنبه این شرکت با مسئولان استان اصفهان و پس از امضای تفاهمنامه، تفویض مدیریت نقش‌جهان به اصفهان قطعی شد.

وی در پاسخ به سئوالی پیرامون شروط مسئولان اصفهان برای قبول مدیریت این ورزشگاه تصریح کرد: ‌همه شروط مسئولان استان برای تفویض مدیریت نقش‌جهان مورد قبول واقع شده و مسائلی پیرامون پیمانکار، مشاور، منابع مالی و معارضین حل شده است.

رئیس هیات مدیره شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور اضافه کرد: تنها استادیوم 75 هزار نفری نقش‌جهان به استان واگذار شده و بقیه ورزشگاه بزرگ اصفهان همچنان در اختیار شرکت توسعه است.

پیش از این مسئولان استان اصفهان اعلام کرده بودند که در صورت مورد قبول واقع نشدن شروط خود در مورد تعیین وضعیت پیمانکار و تامین بودجه ورزشگاه، با تفویض مدیریت ورزشگاه نقش‌جهان به اصفهان موافقت نمی‌کنند.