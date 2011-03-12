مسابقات قهرمانی کشتی با چوخه در مشهد پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، مسابقات کشتی با چوخه با عنوان جام وحدت با شرکت 20 تیم و 102 کشتی‌گیر از 28 شهرستان استان‌های خراسان رضوی و شمالی به مدت دو روز در سالن شهید بهشتی مشهد برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این مسابقات در اوزان 65، 75، 85 و بالاتر از 85 کیلوگرم با هم به رقابت پردازند.

در این دوره از مسابقات که به مدت دو روز در مشهد برگزار شد، 114 کشتی انجام شد.

در این دوره از مسابقات در وزن 65 کیلوگرم مهدی لعل نظام‌ از گناباد، حسین بوژمهرانی از نیشابور‌ و اسماعیل صنعت‌گل از سرخس به ترتیب اول تا سوم شدند.

در وزن 75 کیلوگرم ذکریا مرادی‌ از طرقبه و شاندیز اول شد، محمد سعادتی‌ از قوچان بر سکوی دوم و حمزه حیدری از مهدی‌آباد‌یک مقام سوم را کسب کردند.

همچنین در وزن 85 کیلوگرم عباس ظاهر فریمانی‌ از مهدی‌آبادیک‌ مقام اول، حمید زاهد از مهدی‌آباددو مقام دوم و جبار غلامی از شهرستان طرقبه و شاندیز مقام سوم را به دست آورند.

در وزن بیشتر از 85 کیلوگرم حجت رهنما از قوچان، سعید واحدی‌ از شهر فیروزه و عباس نیک سرشت‌ از مهدی‌آبادیک مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

در پایان این دوره از مسابقات، تیم‌های مهدی‌آباد مقام اول، قوچان مقام دوم و شهرستان طرقبه و شاندیز مقام سوم بخش تیمی را از آن خود کردند.