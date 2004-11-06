دو سالن اجرا به ظرفيت نمايشي كشور افزوده مي شود

به گزارش اختصاصي خبرنگار تئاتر "مهر" ، اين سالن كه در خيابان انقلاب و در مجاورت دانشكده هنر ومعماري دانشگاه آزاد واحد مركزي واقع شده است ، چند سال محل تمرين برگزاري برخي از كلاسها ي عملي دانشجويان تئاتر و اجراهاي دانشجويي آنها بود.

اين سالن حدود سال 79 با تغيير مديريت در دانشكده هنر ومعماري بسته شد و چند سال مورد استفاده قرار نگرفت و اما به تازگي طي اقدامي توسط مسوولين اين دانشگاه مورد بهره بهرداري وتجهيز با امكان كاربري بيشتر قرار گرفته است .پيش از اين تنها تئاتر مولوي محل اجراي آثار دانشجويي كشور بود .

به گزارش "مهر" اين تالار به سيستم هاي صوتي، نور ، صدابرداري و فيلمبرداري تجهيز مي شود و مراحل پاياني ساخت خود را پشت سر مي گذارد.

"اميردژاكام" مدير گروه واحد نمايش دانشكده هنر ومعماري درباره چگونگي تجهيز تالار خانه كوچك نمايش به خبرنگار تئاتر "مهر" گفت: طي گفت وگويي كه من با دكتر هومن رئيس دانشكده هنر ومعماري و آقاي معيني زاده رئيس كل دانشگاههاي واحد مركزي تهران انجام دادم . قرارشد جهت گسترش فضاي آموزشي تئاتر، اين تالار يك بار ديگر مورد بهر برداري قرار گيرد . با تجهيز و بازسازي اين سالن كه پيش از اين حالت كارگاه هاي آموزشي را داشت ، كار اجرايي سالن كوچك خانه نمايش آغاز شد.

وي گفت : اين مجموعه داراي سه پلاتو(كارگاه آموزشي) ، يك تالار آگوستيك كه به گونه اي مورد بازسازي قرار گرفته تا بتوان از آن براي ضبط تله تئاتر (تئاتر تلويزيوني ) و كارهاي سينمايي استفاده كرد، همچينين يك استوديو صدا جهت ضبط نمايشهاي راديويي ، يك تالار كوچك نمايشي ديگر ،دو اتاق گريم و دو رختكن و بخشي كه درراهروي ورودي دانشگاه براي اجراهاي خياباني دانشجويان در نظر گرفته شده است.







نمايي از پلاتوي (كارگاه آموزشي تئاتر ) سالن خانه كوچك نمايش

مدير واحد تئاتر دانشگاه آزاد تصريح كرد: پلاتو ها علاوه بر اين كه محل تمرين نمايشهاي دانشجويان جهت اجرا در خانه كوچك نمايش هستند. براي تدريس برخي از دورس تخصصي دانشجويان تئاتر مورد استفاده قرار مي گيرند. همچنين استوديو صدا علاوه بر قابلت ضبط نمايشهاي راديويي ، كلاس تدريس واحد هاي بازيگري و نمايشنامه نويسي راديويي دانشجويان است.

وي با بيان اين مطلب كه اين مجموعه محلي براي انجام فعاليت هاي فرهنگي دانشجويان و اساتيد تئاتر است ، در باره نحوه اجراهاي اين مجموعه ي تئاتري تصريح كرد: اولويت با آثاري است كه بازيگر، كارگردان و نمايشنامه نويس آن دانشجو است . كارهاي مشترك دانشجويان و اساتيد اولويت بعدي جهت اجرا در سالن كوچك خانه نمايش هستند. در واقع اين آثار شامل آثاري مي شود كه دانشجو بازيگر ، استاد كارگردان ، نويسنده يا برعكس هستند.

دژاكام خاطرنشان كرد: سعي ما براين است تا خانه كوچك نمايش محلي براي معرفي دانشجويان متعهد، متخصص،نوآور و خوش فكرشود.

وي درپاسخ به اين سؤال كه ممكن است به دليل حجم بالاي اجراهاي تئاتر در تئاتر شهر و كمبود فضاي نمايشي، برخي اوقات آثار غير دانشجويي يا گروه هاي فارغ التحصيل هم در اين سالن اجرا شود، گفت: به دليل بالابودن حجم اجراهاي دانشجويي چنين مسئله اي امكان پذير نيست . همچنين بيشترين فارغ التحصيلان دانشكده ما اكنون در عرصه تئاتر حرفه اي حضور دارند و معمولاآثارخود را در تئاتر شهر اجرا مي كنند.

مدير گروه نمايش دانشگاه آزاد اسلامي بااشاره به اين مطلب كه پس از آماده شدن تالار طي 10 تا 15 روز آينده يك مراسم افتتاحييه با حضور مسوولين دانشگاه ، خبرنگاران و هنرمندان در اين مكان خواهيم گرفت ، درباره اولين نمايش تالار خانه كوچك نمايش، متذكر شد: هنوز اين اجرا مشخص نشده است اما سعي ما اين است اولين اجراي خانه كوچك نمايش ، يك اجراي دانشجويي باشد.

اين كارگردان تئاتر در پاسخ به اين سؤال كه آيا ممكن است دو نمايش دانشجويي "دايره گچي " و "عروسي خون" كه سال گذشت به كارگرداني خود شما در جشنواره دانشجويي روماني اجرا و برگزيده شد،آغازگر اجراهاي خانه كوچك نمايش باشد؟ افزود: سعي من در اين است چنين اتفاقي نيافتد و من اين نمايشها را در مكان ديگري اجرا كنم . به نظر من بهتر است نمايشهاي دانشجويي كه امكان اجرا در تالارهاي ديگر را ندارند در خانه كوچك نمايش اجرا شوند. اين تالار متعلق به دانشجويان است بنابراين اولويت هم به اجراهاي آنها است.

دژاكام همچنين گفت : هنوز تكليف اجراي عمومي اين دونمايش برگزيده جشنواره دانشجويي روماني مشخص نيست.

وي همچنين با تشكر از مسووليني كه در راه اندازي اين فضاي نمايشي با وي همكاري كرده اند ، گفت: اگردكتر هومن رئيس دانشكده هنر ومعماري ودكتر مجتبي زاده رئيس كل دانشگاه آزاد اسلامي واحد مركزي با ما همكاري نمي كردند و بودجه لازم را در اختيار ما نمي گذاشتند ، اكنون خانه كوچك نمايش ،با چنين سيستم نوري ، صوتي و دستگاههاي قيلمبرداري وجود نداشت تا دانشجويان تئاتراز آن استفاده كنند.