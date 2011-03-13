به گزارش خبرنگار مهر، در مقدمه کتاب شرح داده شده است: یکی از مشکلات عمده در برنامهریزی شهری با توجه به رشد جمعیت و کمبود امکانات زیربنایی، تعیین جهت مناسب توسعه فیزیکی شهر، برای جوابگویی به نیازهای فعلی و پیشبینی نیازهای آینده است. هدف سیستم مدیریت شهری، تقویت فرایند توسعه شهری است به نحوی که در سطح متعارف جامعه، زمینه و محیط مناسبی برای زندگی راحت و کارآمد شهروندان، به تناسب ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی فراهم شود.
بخش اول کتاب "مباحثی در برنامهریزی شهری" به بررسی اثرات توسعه شهری مشهد بر مبنای آب و خاک ، بافتهای موجود شهر از منظر معیارهای پایداری و بررسی تحقق کاربریهای عمده طرح تفصیلی شهر مشهد (آموزشی و بهداشتی-درمانی) اختصاص یافته است.
بخشهای دیگر کتاب از فصلهای مرتبط با فضای سبز شهری، حمل و نقل شهر، مسائل اجتماعی و فرهنگی شهر تشکیل شده است که خواننده را در درک بهتر برنامهریزی شهری یاری میکنند.
کتاب "مباحثی در برنامهریزی شهری" در 152 صفحه، به قیمت 2500 تومان و با همکاری جهاد دانشگاهی مشهد به چاپ رسیده است.
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