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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۴۴

80 نفر در تفسیر تطبیقی قرآن در گلستان شرکت کردند

80 نفر در تفسیر تطبیقی قرآن در گلستان شرکت کردند

گرگان - خبرگزاری مهر: کارشناس فرق و مذاهب اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان، از برگزاری تفسیر تطبیقی قرآن کریم با حضور 80 نفر در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام سیف الله ادبی ظهر شنبه در حاشیه اجرای این طرح گفت: این طرح با حضور 80 نفر از فرهنگیان تشیع و تسنن در بندرترکمن اجرا شد.

وی استاد این دوره را حجت الاسلام احمد حاتمیان عنوان کرد.

ادبی، تاکید بر مفاهیم قرآنی در آموزش های دینی، تاکید بر وحدت اسلامی در بین پیروان مذاهب اسلامی، دعوت به وحدت با محوریت قرآن را از اهداف این طرح برشمرد.

وی گفت: محور قرار دادن قرآن در آموزش های تقریبی، توسعه فرهنگ قرآنی با توجه به امر تفسیر، تربیت مفسرین در بین طلاب و روحانیون بومی مناطق ویژه و آشنا شدن معلمان نخبه با شیوه های تفسیری شیعه و اهل سنت از دیگر اهداف است.

این طرح به مدت دو روز اجرا شد.
کد مطلب 1272491

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