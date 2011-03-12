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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۰۷

خدایی در گفتگو با مهر:

نتایج دوره‌های مجازی کنکور کارشناسی ارشد سه‌شنبه اعلام می‌شود

نتایج دوره‌های مجازی کنکور کارشناسی ارشد سه‌شنبه اعلام می‌شود

معاون سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به زمان اعلام نتایج رشته های مجازی کنکور کارشناسی ارشد سال 90 گفت: نتایج سه برابر ظرفیت سه شنبه 24 اسفند منتشر می شود.

ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اینکه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد 90 می توانستند علاقمندی خود را برای پذیرش در دوره های مجازی اعلام کنند پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت این دوره ها معرفی می شوند.

وی یادآور شد: پذیرش دوره‌های مجازی در7 دانشگاه‌ و موسسه آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی برای نیمسال دوم سال تحصیلی 90 - 89 در آزمون کارشناسی ارشد سال 90 انجام می شود.

به گزارش مهر، ظرفیت اعلام شده از سوی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی برای دوره های مجازی سه هزار و 450 نفر در 44 کد رشته اعلام شده است. 870 هزار نفر در آزمون کارشناسی ارشد سال 90 شرکت کردند و آزمون نیز در روزهای 27، 28 و 29 بهمن ماه در 40 شهر مختلف کشور، 142 کد رشته امتحانی و 115 حوزه امتحانی برگزار شد.

کد مطلب 1272492

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