اطلاع رسانی مناسب شبهات را از دستگاه قضا دور می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد کاظم بهرامی در نهمین نشست هم اندیشی مدیران روابط عمومی تشکیلات قضایی، مراکز و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه، که در محل این سازمان برگزار شد، با اشاره به اینکه باید از محتوای قرآن و آیات و روایات در خصوص اطلاع‌رسانی الگوبرداری کرد افزود: لازم است به این امر توجه کرد که پیام پیامبر(ص) و قرآن چه خصوصیاتی دارد و در بخش‌های مختلف آن را به کار گرفت.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره به اینکه محتوای پیام در اطلاع رسانی باید به گونه‌ای باشد که همه آن را بفهمند، گفت: هر کسی به قرآن مراجعه می‌کند به اندازه فهم و درک خود از آن بهره می‌جوید. وی در ادامه گفت: هنگامیکه بیانات امام(ره) را نیز استماع می‌کنیم مشاهده می‌شود، سخنان ایشان به گونه‌ای مطرح می‌شود که در عین علمی بودن، روان و قابل فهم همه است.

وی با اشاره به اینکه پیام وحی، پیام محکمی است، گفت: پیام قرآن سست و لرزان نیست و هیچ چیز نمی‌تواند حتی با گذشت زمان به استحکام پیام وحی آسیب رساند به همین دلیل باید در اطلاع رسانی به استحکام پیام توجه داشت که نقص و یا بطلانی در آن راه نیابد.

حجت الاسلام بهرامی گفت: در اطلاع‌رسانی باید هدف مقدس و ارزشمندی را دنبال کرد و همانگونه که هدف پیامبر(ص) در پیام رسانی دعوت به سوی خدا بود که عالیترین هدف می‌باشد. وی شفاف بودن، آسان و قابل فهم بودن پیام را از ویژگی‌های اطلاع رسانی برشمرد و اعلام نمود در اطلاع رسانی باید از پیچیدگی‌هایی که در فهم مخاطب اشکال ایجاد می‌کند پرهیز کرد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ، ملایمت در ارائه پیام را از دیگر ویژگی های قابل برداشت از قرآن دانست که حتی با مخالفان هم به نرمی سخن گفته است.

این مقام قضایی اظهارکرد: در اطلاع رسانی باید به آنچه به مخاطب ارائه می‌شود معتقد بود و اصول اخلاقی را رعایت نمود.

وی با اشاره به شیوه پیامبر که همراه با خلق نیکو بوده است اظهار داشت: ارائه پیام نباید همراه با تکبر، الفاظ تند و خشن باشد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: لازم است در خصوص روابط عمومی‌ها و موضوعات مطروحه در این رابطه، به جای آنکه به کتب غربی وسخنان آنان مراجعه کنیم، از قرآن و روایات الگوبرداری کنیم و فکر نوینی را به ا جرا درآوریم و از تکرار روش‌های دیگران دوری کنیم.

حجت الاسلام بهرامی در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به شیوه امیرالمومنین و نهج البلاغه اظهار داشت: از خصوصیات امیرالمومنین این بود که اهداف و ماموریت های الهی و سیاست‌های خویش را تبیین و مشخص می‌کرد.

وی با تاکید بر اینکه لازم است شبهات را از اطراف دستگاه قضایی با اطلاع رسانی مناسب دور کرد با اشاره به برخی جوسازی‌ها علیه دستگاه قضایی اذعان داشت: همانگونه که در قرآن و روایات آمده، لازم است که با اطلاع رسانی ، بدگمانی‌ها را برطرف و عذر موجود در مسائلی مانند طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده ها را روشن ساخت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، جلسات هم‌اندیشی روابط عمومی‌های دستگاه قضایی را حایز اهمیت دانست و گفت: این جلسه ها دارای ارزش بسیاری است و منجر به آن می‌شود که کار با وحدت رویه و محتوای بهتری به انجام رسد و چنانچه برنامه منظمی در دستورکار باشد به پیشبرد اهداف کمک خواهد کرد.