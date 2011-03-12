دفتر خبری صدا و سیمای البرز برتر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که با حضور مدیر کل صدا و سیمای مرکز البرز و مدیر کل اطلاعات و اخبار استان‌های صدا و سیما برگزار شد از همکاران واحد اطلاعات و اخبار این مرکز قدردانی شد.

رضا علم الهدی، مدیرکل صدا و سیمای مرکز البرز ـحضور فعال همکاران خبر در عرصه اطلاع‌رسانی اخبار استان البرز در شبکه‌های سراسری و ملی، همچنین جشنواره‌های صدا و سیمای استان‌ها را مورد تاکید قرار داد و از خدمات شایسته همکاران این حوزه قدردانی کرد.



مدیر کل صدا و سیمای البرز راه‌اندازی بخش خبری این مرکز را در صورت همکاری و مشارکت فعال استان از دیگر برنامه‌های صدا و سیمای مرکز البرز نام برد.



همچنین مدیر کل اطلاعات و اخبار استان‌ها پوشش رسانه این واحد در مناسبت‌ها و رویدادهای مختلف را مطلوب ارزیابی و از زحمات شایسته همکاران قدردانی کرد.

در پایان مراسم با اهدای لوح تقدیر و هدایا از رزمجو مدیر دفتر خبر و همکاران واحد اطلاعات و اخبار مرکز البرز تقدیر شد.





