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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۳۹

دفتر خبری صدا و سیمای البرز برتر شد

دفتر خبری صدا و سیمای البرز به عنوان دفتر خبری برتر سال 88 معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که با حضور مدیر کل صدا و سیمای مرکز البرز و مدیر کل اطلاعات و اخبار استان‌های صدا و سیما برگزار شد از همکاران واحد اطلاعات و اخبار این مرکز قدردانی شد.

رضا علم الهدی، مدیرکل صدا و سیمای مرکز البرز ـحضور فعال همکاران خبر در عرصه اطلاع‌رسانی اخبار استان البرز در شبکه‌های سراسری و ملی، همچنین جشنواره‌های صدا و سیمای استان‌ها را مورد تاکید قرار داد و از خدمات شایسته همکاران این حوزه قدردانی کرد.

مدیر کل صدا و سیمای البرز راه‌اندازی بخش خبری این مرکز را در صورت همکاری و مشارکت فعال استان از دیگر برنامه‌های صدا و سیمای مرکز البرز نام برد.

همچنین مدیر کل اطلاعات و اخبار استان‌ها پوشش رسانه این واحد در مناسبت‌ها و رویدادهای مختلف را مطلوب ارزیابی و از زحمات شایسته همکاران قدردانی کرد.
 
در پایان مراسم با اهدای لوح تقدیر و هدایا از رزمجو مدیر دفتر خبر و همکاران واحد اطلاعات و اخبار مرکز البرز تقدیر شد.
 
 
 
کد مطلب 1272494

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