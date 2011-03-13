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۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۱۷

هادیان دهکردی به مهر خبر داد:

آمارسازی کاذب از دانشجویان در یک دانشگاه/ کنترل آمار دانشجویان با کد ملی

آمارسازی کاذب از دانشجویان در یک دانشگاه/ کنترل آمار دانشجویان با کد ملی

جمع آوری آمار دانشجویی دانشگاه‌های کشور بر اساس کد ملی دانشجویان شگردی است که به گفته رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برای جلوگیری از ارائه آمارهای غیر واقعی مورد توجه قرار گرفته است.

مسعود هادیان دهکردی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آمارهای کلیه دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران توسط موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی جمع آوری شده است، گفت: آمار دانشجویان دانشگاه‌های کشور ثبتی است یعنی بر اساس کد ملی دانشجویان است و هر موسسه‌ای نیز از این پس آمار دقیق تعداد دانشجویان را بخواهد موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی می‌تواند آمار دقیقی را به آنها ارائه کند.

رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی از صندوق رفاه دانشجویان به عنوان یکی از مراکزی نام برد که آمار دقیق  دانشجویان کشور به آن ارائه می‌شود.

هادیان دهکردی یادآور شد: یکی از موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی آمار دانشجویانش را چند صد نفر بیشتر اعلام کرده بود که موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی از آنجا که آمار دانشجویی را با توجه به کد ملی دانشجویان کنترل می‌کند متوجه این آمار اشتباه شد.

هادیان دهکردی خاطرنشان کرد: این موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی اشتباه کرده بود و دست اندرکاران ارائه آمار دانشجویی این موسسه فکر کرده بودند آماری که ارائه می‌کنند کنترل نمی‌شود. این درحالیست که ما آمار ارائه شده را با کد ملی دانشجویان کنترل می‌کنیم.

کد مطلب 1272495

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