آمارسازی کاذب از دانشجویان در یک دانشگاه/ کنترل آمار دانشجویان با کد ملی

مسعود هادیان دهکردی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آمارهای کلیه دانشگاههای جمهوری اسلامی ایران توسط موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی جمع آوری شده است، گفت: آمار دانشجویان دانشگاههای کشور ثبتی است یعنی بر اساس کد ملی دانشجویان است و هر موسسهای نیز از این پس آمار دقیق تعداد دانشجویان را بخواهد موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی میتواند آمار دقیقی را به آنها ارائه کند.
رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی از صندوق رفاه دانشجویان به عنوان یکی از مراکزی نام برد که آمار دقیق دانشجویان کشور به آن ارائه میشود.
هادیان دهکردی یادآور شد: یکی از موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی آمار دانشجویانش را چند صد نفر بیشتر اعلام کرده بود که موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی از آنجا که آمار دانشجویی را با توجه به کد ملی دانشجویان کنترل میکند متوجه این آمار اشتباه شد.
هادیان دهکردی خاطرنشان کرد: این موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی اشتباه کرده بود و دست اندرکاران ارائه آمار دانشجویی این موسسه فکر کرده بودند آماری که ارائه میکنند کنترل نمیشود. این درحالیست که ما آمار ارائه شده را با کد ملی دانشجویان کنترل میکنیم.
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