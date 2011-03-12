محسن ‌خوشخو در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور، افزود: از دستاوردهای دولت‌های نهم و دهم، ثبت مالکیت‌های نظام در عرصه‌های منابع طبیعی متعلق به بیت‌المال است.

وی با اشاره به اینکه بیش از 60 درصد زمین‌های نظام در این عرصه، سند‌دار شده است، خاطرنشان کرد: نیشابور قطب دوم تولید غیر مثمر در خراسان ‌رضوی است.

این مقام مسئول توضیح داد: در ایستگاه تولید نهال در نیشابور، سالیانه یک‌میلیون اصله نهال نظیر، صنوبر، اقاقیا، بادام جنگلی،عرعر و زبان‌گنجشک تولید و در سطح استان به صورت رایگان توزیع می‌کند.

دبیر ستاد هفته منابع طبیعی نیشابور ادامه داد: بخشی اعظمی از منابع طبیعی این شهرستان در معرض تونل بادی قرار دارد که از سمت دیزباد در منتهی‌الیه شرق شهرستان شروع و از سمت فدیشه در غرب نیشابور خارج می‌شود.

او یادآور شد: کل مساحت شهرستان نیشابور 700 هزار هکتار است که 500 هزار هکتار آن منابع طبیعی بوده که450 هزار‌هکتار آن‌ را مراتع خوب، متوسط و کم‌ بازده تشکیل می‌دهد.

وی اضافه کرد: 22 هزار‌ هکتار جنگل دست ‌کاشت و طبیعی در مناطق کوهستانی و دشت نیشابور وجود دارد.

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان نیشابور افزود: بهره‌برداری بی‌رویه از مراتع و جنگل‌ها در مناطق شیب‌دار موجب فرسایش خاک و انهدام پوشش گیاهی می‌شود، لذا برای جلوگیری از تخریب اراضی ملی لازم است عملیات مکانیکی و بیولوژیکی سازگار با طبیعت انجام شود که تاکنون عملیات اصلاحی در حوزه‌های روستاهای کلیدر و شهرهای چکنه، بار و درود در غالب طرح جامع انجام شده است.

خوشخو اظهار داشت: شهرستان نیشابور با داشتن ارتفاعات بینالود در شمال و کوهسرخ در جنوب، حوزه‌های آبخیز وسیعی را دارد که این عرصه‌ها نیاز مبرم به احداث بندهای کوچک برای مهار آب‌های سطحی و جلوگیری از فرسایش خاک از قبیل خشکه‌چین، گابیون، سنگ و سیمان، خاکی و عملیات بیولوژیکی شامل بانکت، فارو، نهال‌کاری، بذرپاشی، کپه‌کاری و قرق انجام می‌گیرد.

وی یادآور شد: با راه‌اندازی پایگاه‌های ویژه منابع طبیعی و آبخیزداری نهایت دقت و تلاش برای حفظ و حراست از انفال مسلمین انجام می‌گیرد و یکی از وظایف اساسی این اداره، حفاظت از عرصه‌های منابع ملی است.

او خاطرنشان کرد: این مهم در سنوات گذشته نیز مورد توجه بوده است و با توجه به رشد جمعیت، تخریب و تصرف اراضی دولتی توسط عده‌ای فرصت‌طلب و سودجو مسئولان را بر آن داشت که با پیگیری و کسب موافقت فرمانده معظم کل قوا به تشکیل یگان حفاظت و راه‌اندازی پاسگاه‌های ویژه راه‌اندازی شود.

این مقام مسئول یادآور شد: نیشابور که از نظر آب و هوایی جزء مناطق استپی و خشک محسوب می‌شود از نظر منابع جنگل‌های منطقه به‌صورت پراکنده شامل گونه‌هایی از قبیل اُرس، بنه، بادام وحشی، شیرخشت، نسترن، انجیر وحشی است که بارزترین منطقه جنگلی آن ارستان حیدری در شمال ‌غرب نیشابور و ذخیره‌گاه‌های بنه یکه‌کوه و برج‌کوه در جنوب سماق‌زار مجاور در شرق شهرستان است.

دبیر ستاد هفته منابع طبیعی نیشابور ادامه داد: در زمنیه انجام طرح‌های جنگل در سال 1361 نهالستان فاروب رومان با عرصه‌ای به مساحت 70 هزار هکتار راه‌اندازی شده که سالیانه درصدی از نهال مورد تقاضای استان را تأمین می‌کند و برای توسعه طرح‌های جنگل با غرس نهال در اُرسستان حیدری و ذخیره‌گاه‌های سبز یکه‌کوه و برج‌کوه صورت گرفته است.

خوشخو با اظهار اینکه عرصه‌های جنوب شهرستان را بیابان فرا گرفته و بادهای موسمی موجب فرسایش بادی و ایجاد بارخان و تپه‌های شنی شده است، یادآور شد: خوشبختانه در شهرستان نیشابور ایستگاه‌های تثبیت شن‌های روان احمدآباد و فدیشه از سال‌های دهه چهل فعالیت خود را آغاز کرده‌اند که کماکان در این زمنیه کار ادامه داشته است.

وی تاکید کرد: در این راستا می‌بایست برای تهیه و اجرای طرح‌های بیابان‌زدایی با عنایت به فعال بودن کانون بحران در این منطقه، در جذب اعتبارات ملی و استانی پیگیری جدی صورت پذیرد تا بستر توسعه اقتصادی و اجتماعی نیز به‌وجود آید.