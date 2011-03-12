والیبال نشسته بانوان فولاد ماهان نائب قهرمان کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، در این دوره از رقابتها تیم فولاد ماهان پس از تیم خراسان رضوی بر سکوی دوم قرار گرفت.

مریم کریمی سرمربی تیم والیبال نشسته فولاد ماهان در گفتگو با خبرنگاران پیرامون این نائب قهرمانی گفت: این دوره از رقابتها در سطح کیفی بالایی برگزار شد و تیم ماهان نیز توانست با قاطعیت حریفان خود را از پیش رو بردارد .

وی ادامه داد: با وجود اینکه تلاش بسیاری برای کسب قهرمانی در این رقابتها کردیم اما در مصاف با تیم مشهد نتوانستیم نتیجه دلخواهمان را کسب کنیم.

سرمربی تیم والیبال نشسته فولاد ماهان تصریح کرد: تیم خراسان رضوی از بازیکنان ملی‌پوش با تجربه‌ای برخوردار است که همواره در کنار یکدیگر تمرین می‌کنند.

وی اضافه کرد: تیم ما نشان داد که می‌تواند در دوره‌های بعدی عنوان قهرمانی را به سادگی از آن خود کند و در مسابقات لیگ درخشش بیشتری داشته باشد.