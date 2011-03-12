آمریکا بیش از 40 سال بر لیبی سلطه داشته است

فاطمه الیا، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در بیان ارزیابی خود از اهداف آمریکا در لیبی گفت: آمریکا همواره به دنبال اشغال و سلطه بر کشورها است همانطور که در عراق و افغانستان این موضوع را نشان داد و در هائیتی نیز با پیاده کردن نیرو به دنبال اشغال گری بود.

وی با بیان اینکه آمریکا به دنبال منابع نفتی کشورها، اشغال سرزمین، معادن، سرمایه ملت ها و پشتیبانی از رژیم صهیونیستی است، گفت: برای رسیدن به این اهداف خود نیز دست به اتش افروزی و پیاده کردن نیروی نظامی در این مناطق می زند.

نماینده مردم تهران تصریح کرد: اما قیام شجاعانه مردم لیبی با آمریکا نشان داده است که دیگر زمیان سلطه گری به پایان رسیده است و ملت لیبی تو دهنی محکمی به آمریکا زده اند.

وی با اشاره به اینکه آمریکا بیش از 40 سال بر لیبی سلطه داشته و اکنون نیز به دنبال حفظ قدرت و منافع خود در لیبی است، اظهارداشت: آمریکا همواره برای تامین منافع خود به زور متوسل شده است و بعید نیست تا نیروهای نظامی خود را در لیبی نیز پیاده کند.

آلیا همچنین با اشاره به اتفاتی که در لیبی افتاده و سرنخ هایی که از زنده بودن امام موسی صدر در سخنان قزافی وجود داشته است، گفت: ایران به شدت به دنبال اطلاع از سرنوشت موسی صدر است و از مجامع بین المللی می خواهد تا این موضوع را پیگیری کند.