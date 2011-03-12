تملک دارایی های گرمه 65 میلیارد ریال است

احمد رضا علی پور در گفتگ با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: 128 پروژه در سال 90 برای این شهرستان تعریف شده است که از مجموعه آنها 49 پروژه اهمیت بالایی دارد و برای 25 پروژه نیز اعتباراتی پیش بینی شده است.

وی تصریح کرد: 64 درصد از بودجه سال آینده گرمه، به 25 پروژه مهم شهرستان اختصاص یافته است.



وی افزود: از زمان تأسیس شهرستان گرمه تاکنون 35 نهاد، سازمان، بانک و اداره در این شهرستان مستقر شده است و هم اکنون پیگیر راه اندازی دیگر ادارات به ویژه بازرگانی، بنیاد مسکن و تأمین اجتماعی هستیم.



وی درباره سایت اداری گرمه نیز بیان کرد: مطالعات این طرح توسط شرکت مشاور به پایان رسیده است و با توجه به جانمایی تمام اداره ها دراین سایت، امکان واگذاری زمین به دستگاه های اجرایی و نهادها فراهم است.



سرپرست فرمانداری گرمه این شهرستان را دارای قابلیتهای خوب اقتصادی و تولیدی دانست و ضمن دعوت از سرمایه گذاران شهرستان، استان و خارج آن برای سرمایه گذاری در این شهرستان، برآمادگی تمام دستگاههای اجرایی برای همکاری همه جانبه با سرمایه گذاران تاکید کرد.



سرپرست فرمانداری گرمه با اعلام این که هفت میلیارد و 210 میلیون ریال برای احداث ساختمان فرمانداری اختصاص یافته است، عنوان کرد: در سفرهای اول و دوم هیئت دولت به استان، مصوبات خوبی برای توسعه گرمه ابلاغ شد که تعداد زیادی از جمله مطالعه سد گلمن دره و تقویت اعتبارات این پروژه، تکمیل طرح برق رسانی به معادن شهرستان و ساخت سالن ورزشی در شهرهای گرمه و ایور و روستای دشت 100 درصد محقق شده است.



نماینده عالی دولت در شهرستان گرمه ادامه داد: عملیات اجرایی پروژه استخر سرپوشیده در مجموعه ورزشی گرمه با اعتبار اولیه سه میلیارد ریال هم آغاز شده است.



علی پور اذعان کرد: برخی از مصوبات سفر اول و دوم هیئت دولت شامل گود باستانی، اجرای فاضلاب شهری گرمه و ساخت خانه معلم تاکنون محقق نشده است که پیگیر تخصیص اعتبار آنها هستیم.



سرپرست فرمانداری گرمه گفت: در سفرسوم ریاست جمهوری اعتبارات خوبی به بخش فرهنگی اختصاص پیدا کرده است که در دست تدوین و ابلاغ مرحله شهرستانی است.



علی پور افزود: ساخت فضای اداری برخی از دستگاههای اجرایی جزو مصوبات سفر سوم هیئت دولت است که اعتبار استانی مورد نیاز آن در ردیف اعتبارات پنج ساله پیش بینی شده است.



وی گفت: گرمه از داشتن بیمارستان، پزشک متخصص و داروخانه شبانه روزی محروم است و تنها چهار مرکز بهداشتی درمانی و پنج خانه بهداشت دارد که این موضوع نشان دهنده ضعف شدید در زیرساختهای درمانی این شهرستان است.



وی با اشاره به اهمیت راهها در گسترش و توسعه اقتصادی، اجتماعی و کشاورزی منطقه عنوان کرد: طول راههای اصلی این شهرستان بیش از 53 کیلومتر و راههای فرعی 127.5 کیلومتر است که 25.5 کیلومتر آن خاکی و بقیه آسفالت است.



سرپرست فرمانداری گرمه اضافه کرد: از 76 کیلومتر راه روستایی در این شهرستان فقط 24 کیلومتر آن آسفالت است.



احمد رضا علی پور درباره تدوین سند توسعه گرمه نیز تصریح کرد: در این سند، قابلیتها، محدودیتها، تنگناها و مسائل اساسی توسعه شهرستان، شناسایی و مبتنی بر آن، اهداف، راهبردها و اقدام های اولویت دار، طرحها و پروژه های توسعه شهرستان احصا شده است.



وی خاطر نشان کرد: چشم انداز گرمه در افق 20 ساله، شهرستانی توسعه یافته با جایگاهی در خور و شایسته استان با اولویت دادن به بخش های کشاورزی، حمل و نقل، فرهنگ و صنعت و معدن است.



وی اصلی ترین قابلیتها و فرصتهای زیربنایی توسعه این شهرستان را وجود شبکه های ارتباطی با پوشش جغرافیایی مناسب در ارتباط با شهرستانها و استانهای مجاور، استقرار در فاصله نزدیک و مناسب با شبکه سراسری راه آهن تهران - مشهد، ایجاد خطوط انتقال 132 و 400 کیلوولت برق، وجود شرکتهای فعال در زمینه حمل و نقل کالا، بار و مسافر، خرید 600 دستگاه کامیون و تریلر حمل بار، برخورداری تمام روستاهای بالای 100 خانوار از طرح هادی روستایی، وجود شبکه سراسری انتقال گاز شهرستان و دستیابی به رتبه نخست زندگی شهرنشینی در سطح استان برشمرد.



سرپرست فرمانداری گرمه چالشها و مسائل اساسی توسعه این شهرستان را وجود اقشار آسیب پذیر در شهرستان، فراهم نبودن زیرساختهای مناسب آموزشی، فنی و حرفه ای، مهاجرت روستائیان به شهرها، فرسودگی واحدهای مسکونی شهری و روستایی و کمبود زیرساختهای مناسب در بخشهای آب و راه عنوان کرد.



نماینده عالی دولت در شهرستان گرمه نرخ بالای بیکاری و کمبود فرصتهای شغلی، درآمد پایین کشاورزان و بنیه ضعیف اقتصادی به ویژه در بخش صنعت را از دیگر چالشهای اساسی سد راه توسعه شهرستان اعلام کرد.



وی گفت: تأمین آب شرب سالم و بهداشتی و بهبود مدیریت و شیوه مصرف آب در مناطق شهری و روستایی، افزایش کمیت و کیفیت شبکه راههای ارتباطی اصلی و فرعی و روستایی با حذف نقاط حادثه خیز، افزایش نقش IT در ارائه خدمات دولتی و تمام زیر بخشهای اقتصادی، تقویت شبکه های انتقال و توزیع انرژی در شهرستان و ساماندهی صنوف آلاینده را از مهم ترین اهداف بلند مدت زیربنایی توسعه گرمه عنوان کرد.



سرپرست فرمانداری گرمه از مسئولان خواست، برای ایجاد زیرساختها، استقرار تمام ادارات و حل مشکلات، نگاه ویژه ای داشته باشند.