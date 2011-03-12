عدالت، عشق و رحمت باید به مطالبه همه انسان ها تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دکتر محمود احمدی نژاد ظهر امروز شنبه در همایش دانشجویی جنگ ها برای صلح با تاکید بر اینکه خدای متعال انسان را برای صلح، آرامش و کمال خلق کرده است، اظهار داشت: خدای متعال برای آرامش انسان دو عنصر عقل و عشق و محبت را قرار داده است. عقل میزان و معیاری است که خوبی را از بدی، مسیر درست را از مسیر انحرافی و جنگ را از صلح تمیز می دهد و عشق و محبت نیز عنصری است که اگر قلب انسان ها سرشار از آن باشد، ریشه جنگ ها سوزانده خواهد شد.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: زمانی که عقل ها از تنظیم خارج شوند و قلب انسان ها از عشق و محبت تهی شود به همان میزان خطر جنگ افزایش می یابد.

احمدی نژاد افزود: جنگ ها نوعا یا برای سلطه یا برای گسترش سلطه هستند البته جنگ مقدسی هم وجود دارد و آن دفاع در برابر متجاوز و ایستادگی در برابر ظلم است.

رئیس جمهور اظهار داشت: قریب به اتفاق جنگ ها توسط حاکمانی برپا شده است که عقل و دل آنها از تنظیم خارج شده است ؛ اگر عقل کسی در چارچوب درست قرار داشته باشد محال است که به تجاوز و سلطه گری مبادرت کند چرا که تجاوز را سقوط از شان انسانی می داند.

احمدی نژاد افزود: جنگ ها را حاکمانی به راه انداخته اند که دلهایشان از محبت نسبت به انسان ها خالی بوده است و این افراد به میزانی که از عشق و محبت دور بوده اند به همان نسبت جنایت کار تر و متجاوزتر بوده اند. اینکه سرزمینی را بدون هیچ دلیلی به اشغال درآورده و هیچ حقی برای مردم آن سرزمین قائل نیستند و زنان و کودکان را به خاک و خون می کشند و در مسیر تجاوزطلبی خود از بمب های شیمیایی و اتمی استفاده می کنند نشاندهنده آن است که آنان از عشق و محبت تهی هستند.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: بی عدالتی و ظلم عامل اصلی خارج شدن عقل و قلب انسان از مسیر درست است چرا که نقطه اصلی اثرگذاری ظلم بر روی عقل و قلب انسان ها است. ظلم و بی عدالتی، کینه ورزی را گسترش داده و عشق و محبت و عقل را از تنظیم خارج می‌سازد.

احمدی نژاد بی عدالتی را بزرگترین دشمن بشریت دانست و گفت: ریشه همه جنگ های عالم بی عدالتی، ظلم، خودخواهی و برتری جویی است و بالاترین تاثیر ظلم اولا به عامل برتری جویی و ثانیاً به دیگران وارد می شود.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: زمانی جنگ ها ریشه کن شده و صلح واقعی مستقر می شود که عدالت مستقر شود، عدالت محبت آفرین بوده و دلها را با هم صمیمی و کرامت انسانی را احیاء می کند.

احمدی نژاد گفت: عدالت کامل و حقیقی را کسی می تواند برپا کند که عقلش کامل بوده و دل و وجودش سرشار از عشق و محبت باشد و این کسی جز انسان کامل نیست.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: انسان موجودی جهانی است و به هر میزان که در دایره قبیله رنگ و نژاد و مرزهای اعتباری محصور شود به همان نسبت از عدالت و عشق دور خواهد ماند چرا که محصور بودن در آن، زمینه زیاده‌طلبی و خودخواهی را افزایش داده و تحرکات شیطان را زیاد می کند. محدود بودن انسان ظلم است و ظلم نیز به جنگ می انجامد.

احمدی نژاد گفت: زمانی صلح پایدار برقرار می شود که در همه جهان صلح حاکم باشد زیرا که جهان شبکه و نظام به هم پیوسته ای است که اگر در نقطه ای جنگی اتفاق بیفتد آثار آن کل جهان را تحت تاثیر قرار خواهد داد همچنان که جنگ عراق و افغانستان امنیت و اقتصاد جهانی را متاثر کرد.

رئیس جمهور گفت: صلح پایدار زمانی برپا می شود که عدالت پایدار باشد و زمانی عدالت پایدار وجود خواهد داشت که قانون و حاکم عادلی وجود داشته باشد.

وی افزود: برای استقرار صلح پایدار باید به دنبال حاکمی بود که همه وجودش عشق و محبت باشد و اگر کسی خارج از این حیطه به دنبال صلح باشد در سراب خواهد بود.

احمدی نژاد خاطر نشان کرد: در 200 سال اخیر پرچم های زیادی برای صلح و امنیت برافراشته شده و مدعی شدند که به دنبال جهانی سرشار از عدالت، آزادی و کرامت انسانی هستند ولی همه آنها یکی پس از دیگری فرو افتادند.

رئیس جمهور گفت: مارکسیست ها و سرمایه داران با شعار عدالت و کرامت انسانی و آزادی روی کار آمدند غافل از اینکه اگر کسی در درون خود به عدالت و آزادی نرسیده باشد نمی تواند در جهان صلح و آرامش برپا کرده و بشریت را آزاد کند.

احمدی نژاد گفت: کسانی که برای ترمیم نواقص اقتصادی خود در عراق و افغانستان جنگ برپا می کنند نمی‌توانند آزادی و کرامت را به بشر هدیه کنند چرا که اینان در درون حقارت های خود اسیر هستند.

رئیس جمهور تصریح کرد: برپایی صلح پایدار نیازمند کسانی است که از همه قل و زنجیرها آزاد باشند و خداوند متعال چنین افرادی را در مسیر بشریت قرار داده است و پیامبران الهی همگان را به موعود و آمدن کسی که همه وجودش عشق و عدالت است وعده دادند و بی تردید او خواهد آمد و با کمک انسانها عدالت را مستقر و عشق و عقل ها را کامل خواهد کرد و در این صورت دیگر زمینه ای برای جنگ وجود نخواهد داشت.

احمدی نژاد با اشاره به علت تاکید بر نام ایران برای برپایی صلح پایدار بر جهان اظهار داشت: تاکید بر نام ایران نوعی ناسیونالیسم و یا نگاه طایفه ای و خودخواهی نیست بلکه این مسوولیت و ماموریتی است که برآمده از یک تاریخ، مقاومت و ایستادگی است.

وی گفت: ایرانیان ملتی هستند که در تاریخ ثبت نشده که حتی در مقطع کوتاهی به دنبال تجاوز و تحقیر سایر ملت ها باشند حتی در اوج اقتدار و زمانی که همه عالم در حاکمیت ایران قرار داشت ظلم و برده داری و تحقیر انسانها و چپاول حقوق ملت ها ممنوع اعلام می شود.

رئیس جمهورافزود: مطالبه عدالت در طول تاریخ در صدر مطالبات ملت ایران بوده است به طوری که حتی حاکم ظالم هم برای اینکه خود را همراه مردم ایران نشان دهد خودش را عادل می نامد.

وی گفت: عشق خمیرمایه فرهنگ این سرزمین است و ملت ایران همواره به دنبال عشق و عدالت برای همه ملت ها بوده اند و از معدود ملت هایی هستیم که همواره داشته های خود را سخاوتمندانه با سایر ملتها شریک شده ایم.

احمدی نژاد گفت: با افتخار می توان اعلام کرد که ملت ایران همیشه موحد بوده و جزو معدود ملت‌هایی هستیم که دین برتر را آگاهانه و با آغوش بازپذیرفتیم و همه اینها به خاطر عدالت طلبی و عشق ومحبت ملت ایران است.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد ملت ایران با همه مظلومان عالم احساس همدردی می کند و خواستار عدالت، صلح، کرامت و احترام به حقوق همه ملت‌ها است. ما حتی از اینکه سربازان متجاوز در عراق و افغانستان کشته می‌شوند، ناراحت هستیم.

احمدی‌نژاد اظهار داشت: تا زمانی که نظامات ظالمانه حاکم باشند بشریت به صلح پایدار نخواهد رسید و زمانی صلح خواهد آمد که همه انسان‌ها محترم، عزیز، مهم و اثرگذار شمرده شوند.