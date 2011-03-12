اخبار جشنواره فیلم کیش

به گزارش خبرگزاری مهر، 23 عنوان جایزه برای برترین فیلمسازان حوزه فیلمهای سینمایی، سینمایی ویدیویی، آثار کوتاه و مستند بخش خلیج فارس پیشبینی شده است.
در بخش فیلمهای سینمایی شش عنوان تندیس برای بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، فیلمنامه، بازیگری مرد و زن و جایزه ویژه در نظر گرفته شده است. این جوایز به این ترتیب شامل تندیس جشنواره، دیپلم افتخار، به همراه جایزه نقدی برای بهترین فیلم، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار، به همراه جایزه نقدی برای بهترین کارگردانی، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار، به همراه جایزه نقدی برای بهترین فیلمنامه، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار، به همراه جایزه نقدی برای بهترین بازیگر مرد، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار، به همراه جایزه نقدی برای بهترین بازیگر زن است. همچنین هیئت داوران دراین بخش میتواند یک جایزه ویژه تندیس جشنواره، دیپلم افتخار، به همراه جایزه نقدی اهدا میشود.
در بخش فیلمهای داستانی کوتاه پنج عنوان برتر در نظر گرفته شده شامل تندیس جشنواره، دیپلم افتخار، به همراه جایزه نقدی برای فیلم برگزیده اول دیپلم افتخار، به همراه جایزه نقدی برای فیلم برگزیده دوم، دیپلم افتخار، به همراه جایزه نقدی برای فیلم برگزیده سوم است. هیئت داوران دراین بخش میتواند یک جایزه ویژه تندیس جشنواره، دیپلم افتخار، به همراه جایزه نقدی اهدا میشود.
جوایز بخش مستند مشتمل بر 2 قسمت مسابقه فیلمهای مستند کوتاه مسابقه فیلمهای مستند بلند می شود که شامل تندیس جشنواره، دیپلم افتخار، به همراه جایزه نقدی برای بهترین فیلم بلند مستند، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار، به همراه جایزه نقدی برای بهترین فیلم کوتاه مستند، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار، به همراه جایزه نقدی برای بهترین کارگردانی فیلم بلند مستند، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار، به همراه جایزه نقدی برای بهترین کارگردانی فیلم کوتاه مستند، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار، به همراه جایزه نقدی برای بهترین تحقیق و پژوهش، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار، به همراه جایزه نقدی برای بهترین گفتار فیلم است. هیئت داوران در این بخش میتواند یک جایزه ویژه تندیس جشنواره، دیپلم افتخار، به همراه جایزه نقدی اهداء میشود.
89 فیلم سینمایی، 108 فیلم سینمایی ویدیویی، 675 فیلم مستند کوتاه و بلند، 494 عنوان فیلم کوتاه داستانی در بخش خلیج فارس جشنواره بینالمللی فیلم کیش شرکت کردند.
ترکیه با بالاترین آمار شرکت در بخش ابن سینا جشنواره کیش
کشور ترکیه با 40 عنوان فیلم بالاترین آمار شرکت در بخش ابن سینا جشنواره بینالمللی کیش را به خود اختصاص داده است این در حالی است که کشورهای هند و روسیه و چین در مقامهای بعدی قرار دارند.
مسابقه بینالملل جشنواره فیلم کیش با عنوان "حکیم ابن سینا، میراث مشترک" طراحی و پیریزی شده و دراین بخش کلیه فیلمهای بلند سینمایی، بلند ویدئویی، مستند و کوتاه داستانی که با موضوعات "جایگاه تعالیم حیات بخش اسلام به عنوان مهمترین عامل وحدت و تعامل مردم کشورهای منطقه خاور میانه و آسیای مرکزی"، " توجه به مزیتهای معنوی و فرهنگی این منطقه به عنوان خواستگاه کهنترین فرهنگهای جهانی به مثابه عامل مهم در روابط بین ملتها و دولتها "، "زمینههای تاریخی در روابط گسترده و کهن فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی ملتهای ایران ،آسیای مرکزی و خاور میانه"، "اهمیت تمدن، فرهنگ و آداب و رسوم مردم ایران، آسیای مرکزی و خاورمیانه در تعاملات منطقهای و جهانی" ، "توجه و نمایش نقش ممتاز مناطق آزاد و تجاری در سرعت بخشیدن به تبادلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مردم منطقه"، "نقش جذابیتهای توریستی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی ایران، آسیای مرکزی و خاورمیانه درجهان امروز"، " توجه به موضوعات و مفاهیمی که معرف جایگاه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است "، "نقش خلیج فارس و دریای کاسپین (خزر) به عنوان بستری تاریخی، اقتصادی و فرهنگی در جهان که از سال 2005 به بعد تولید شدهاند میتوانستند شرکت کنند.
استقبال سینماگران کشورهای دیگر از این جشنواره چشمگیر بوده به طوری که حدود 700 فیلم متقاضی شرکت در بخش بینالملل بودند که با بازبینی و بررسی 307 عنوان با موضوع جشنواره در بخش مسابقه فیلمهای سینمایی، کوتاه و مستند در دبیرخانه ثبت شدند تا مورد ارزیابی و انتخاب هیئتهای انتخاب قرار بگیرد.
متقاضیان از کشورهای مختلف مانند هند، ترکیه، قزاقستان، روسیه، ارمنستان، عراق، چین، قطر، عربستان، لبنان، بحرین، آذربایجان ، فلسطین، الجزایر و ... بودند. کشورهای مانند انگلستان، کانادا، کره، ژاپن، آمریکا، فرانسه فیلمسازانی در جشنواره شرکت کردند که پیرامون منطقه فیلم ساختهاند و یا تولید مشترک با برخی کشورهای منطقه داشتند.
تولیدات مشترک فلسطین با کانادا، فرانسه با الجزایر، انگستان با گرجستان، و... که درمجموع ترکیه با بیش از 40 فیلم بالاترین آمار شرکت کننده را دارد و بعد از آن کشورهای هند، روسیه، چین بیشترین آمار شرکت کننده را دارا هستند.
در بخش بینالملل جشنواره فیلم کیش علاوه بر مسابقه فیلمهای بلند سینمایی، آثاربلند ویدئویی، مستند و کوتاه داستانی جایزه پیامبر اعظم (ص) و جایزه فردوسی نیز پیش بینی شده است.
پوشش گسترده رادیو از جشنواره فیلم کیش همزمان با روز خلیج فارس
شبکههای مختلف رادیو برنامهها و رویدادهای جشنواره بینالمللی فیلم کیش را پوشش میدهند. این جشنواره سینمایی درآستانه روز خلیج فارس برگزار میشود و شبکههای رادیویی با توجه به برنامهها و رویکرد این اتفاق منطقهای نسبت به انعکاس و بازتاب آن اقدام میکنند.
در نشستی که میان دبیر جشنواره و رئیس رادیو برگزار شد، برنامهها و ابعاد برگزاری و بخشهای مختلف جشنواره و گستره ملی و بینالمللی آن توسط دبیر جشنواره کیش تشریح شد و محمد صوفی رئیس رادیو ضمن استقبال ازاین حرکت و اشاره به لزوم اتخاذ نگاه بینالمللی و منطقهای در برنامهها و نیاز به این گونه حرکتها در راستای تقویت مناسبات و ارتباطات بین هنرمندان منطقه به ویژه هنرمندان جهان اسلام برهمکاری شبکههای رادیویی جهت پوشش خبری و برنامه سازی در این رابطه تاکید کرد.
قرار است چند شبکه رادیویی نسبت به بازتاب جشنواره بینالمللی فیلم کیش اقدام کنند. همچنین علاوه بر معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دبیر اتحادیه رادیو تلویزیون های کشورهای اسلامی نیز، در نشستی از مشارکت شبکه های مختلف عضو این اتحادیه در سطح منطقه در برگزاری جشنواره فیلم کیش و انعکاس برون مرزی و منطقه ای و جهانی آن خبر داده بود.
ویژهنامه نوروزی مجله سینمایی"کیش فیلم" منتشر میشود
ویژه نامه نوروزی مجله سینمایی "کیش فیلم" به مدیرمسئولی محمد خزاعی به زودی منتشر میشود. این نشریه به صاحب امتیازی جشنواره بینالمللی فیلم کیش است و جلیل اکبری صحت سردبیری آن را برعهده دارد.
"کیش فیلم" در قالب بخشهای مختلف شامل گفتگوها، اخبار، یادداشت، گزارش ، میزگرد و عکسهای دیدنی و جذاب آرایش شده و موضوعات متنوع و جذابی در زمینههای مختلف سینما، مناطق آزاد و معرفی ظرفیتهای فرهنگی و زیباییهای جغرافیایی، هنری، توریستی و سینمایی در آن ارائه شده است.
این نشریه در چهار رنگ و به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی آماده میشود و با رویکردی جدید عرضه میشود. جشنواره بینالمللی فیلم کیش به همت مرکز امور مناطق آزاد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از چهار تا هشتم اردیبهشت سال آینده در جزیره کیش برگزار میشود.
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