خیزش مردم بحرین ریشه داخلی دارد/ حواسمان به ایران هست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، "هیلاری کلینتون" که برای پاسخ به پرسش های "استیو راسمن" از نمایندگان جمهوریخواه حاضر در کنگره آمریکا به کپیتال هیل رفته بود در پاسخ به پرسش های وی که بر روی ایران و نقش جمهوری اسلامی در خیزش مردم کشورهای عربی تکیه داشت گفت : "من از حساسیت شما درمورد ایران تشکر می کنم. ما هم اکنون به دقت رویدادهای شمال آفریقا و خاورمیانه را رصد می کنیم و حواسمان به ایران نیز هست.

در مورد رویدادهای بحرین من می توانم این تصویر را به شما ارائه بدهم که اعتراض مردم در این کشور بر اساس خواست بیش از 70 درصد از مردم آن شکل گرفته و ما هم اکنون درحال رایزنی با مقامات بحرین و کمک به آنها برای پایان دادن به بحران موجود در این کشور هستیم."

وزیر خارجه آمریکا در ادامه گفت : ما از خواستهای دموکراتیک مردم در تمام کشورهای جهان حمایت کرده و معتقدیم که مردم سراسر جهان این حق را دارند که نقطه نظرات خود را در مورد حکومتها بیان کنند.

راسمن در ادامه از کلینتون این پرسش را مطرح کرد که "آیا شما حواستان به تلاش های ایران برای افزایش نفوذ خود در منطقه خاورمیانه هست؟" که وی در پاسخ گفت: بله و الیته این موضوع جدیدی نیست. ما به دقت مراقب حرکات ایران هستیم و معتقدیم این کشور هر کسی را که بتواند علیه آمریکا تحریک می کند.

این عضو کنگره آمریکا در ادامه به موضوع عراق و لبنان اشاره کرد و درباره کاهش نفوذ آمریکا در این دو کشور سخن گفت و در ادامه درباره برنامه های واشنگتن برای عراق پس از خروج نظامیان آمریکایی از این کشور سوال کرد و کلینتون در پاسخ گفت : حق باشماست ما باید نگران عراق باشیم تا در آنجا نیز همانند لبنان نفوذ خود را از دست ندهیم. شبی نیست که به عراق و اوضاع آن در این سالها فکر نکنم و من معتقدم برنامه های آمریکا برای عراق باید به گونه ای باشد که این کشور عربی بتواند استقلال خود را حفظ کند و نیازمند کمک گرفتن از کشورهایی همچون ایران نباشد.