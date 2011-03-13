هنرمندان تئاتر: وضعیت قرارداد اجراها مشخص نیست

به گزارش خبرنگار مهر،‌ وقتی به روزهای پایانی سال 89 نزدیک می‌شویم انتظار می‌رود وضعیت قرارداد اجراهای نمایشی و آثاری که در سال جاری به صحنه رفته‌اند مشخص شود. مشخص شدن وضعیت قرارداد اجرای نمایشی باعث می‌شود گروهها وضعیت مشخصی نسبت به اجرای آثار خود داشته باشند و با خیالی آسوده در فکر برنامه ریزی درست برای اجرای آثار جدیدشان باشند.



اما گویا شرایط در پایان سال 89 برای اهالی تئاتر به گونه‌ای دیگر است و برخی از گروههای نمایشی که آثار خود را در طی سال جاری به صحنه برده‌اند در وضعیتی نامناسب و بلاتکلیف به سر می‌برند. این بلاتکلیفی در وضعیت قرارداد اجرا و امضای آن و نحوه پرداخت بودجه نمایش‌ها به چشم می‌خورد.



حسین کیانی کارگردان نمایش "همه فرزندان خانم آغا" که تابستان امسال در سالن چهارسوی مجوعه تئاتر شهر اجرا شد درباره وضعیت امضای قرارداد اجرای نمایش یادآور شد: هنوز قرارداد ما امضا نشده است و پاسخی که به ما داده شده این است که گویا باید معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قراردادها را امضا کند.













این نمایشنامه نویس و کارگردان با سابقه تئاتر یادآور شد: اینکه چند ماه از اجرای نمایش گذشته ولی هنوز وضعیت قرارداد مشخص نیست وضعیت مناسبی نیست. این بلاتکلیفی باعث می‌شود بازار شایعه‌ سازی و شایعه پراکنی داغ شود. این درست نیست که گروه‌های نمایشی با این بلاتکلیفی و نگرانی به استقبال سال جدید بروند.



محمد یعقوبی کارگردان نمایش "نوشتن در تاریکی" که نمایش خود را پاییز امسال در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر به صحنه برد گرفتار این وضعیت و بلاتکلیفی است. وی در این باره گفت: قرارداد ما امضا نشده و ما به شدت پیگیر مشخص شدن وضعیت قرارداد بودیم. اما وقتی به انجمن هنرهای نمایشی مراجعه کردیم گفته شد که برگه‌های قرارداد به آن‌ها داده نشده است.



سرپرست گروه "تئاتر این روزها" یادآور شد: در هیچ کدام از سال‌های گذشته که در تئاتر فعالیت کردم اینگونه اتفاق برایم رخ نداده بود. در اندک مواردی قرارداد پیش از اجرا و در اکثر موارد قرارداد در اواسط اجراها منعقد می‌شد. اینکه چند ماه از زمانی که باید قرارداد اجرای یک نمایش منعقد شود می‌گذرد و وضعیت مشخص نیست حاکی از بی‌برنامگی و بدعت جدید مرکز هنرهای نمایشی است.



کارگردان نمایش "نوشتن در تاریکی" معتقد است حتی اگر رئیس مرکز هنرهای نمایشی در این وضعیت مقصر نیست چون به لحاظ ساختار اداری و سازماندهی اهالی تئاتر با او طرف هستند باید در خصوص مشکل ایجاد شده سکوت نکند. یعقوبی افزود: البته بازار این شایعه داغ است که آقای شاه‌آبادی تصمیم گیرنده است و سکوت آقای مسافرآستانه بازار این شایعات را داغ می‌کند.













این نمایشنامه نویس و کارگردان با سابقه تئاتر تصریح کرد: بارها گفته‌ام که اگر مرکز پولی برای پرداخت ندارد لااقل کاغذی برای انعقاد قرارداد در اختیار دارد. اگر مرکز کاغذ هم ندارد ما اهالی می‌توانیم تعدادی کاغذ در اختیار مرکز هنرهای نمایشی قرار دهیم تا قرارداد ما را منعقد و امضا کند.



محمود استادمحمد دیگر نمایشنامه نویس و کارگردان با سابقه و شناخته شده تئاتر ایران است که پاییز سال جاری نمایش "کافه مک ادم" را در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر به صحنه برد و با مشکل مشخص نبودن وضعیت قرارداد مواجه است. استادمحمد در این باره گفت: تنها چیزی که تا به حال برای اجرای ما انجام شده شورای حمایت از تولید آثار است.



وی افزود: تازه از نتیجه برگزاری جلسه شورای حمایت رضایت کامل نداریم. آقای مسافرآستانه قول داده بود در تصمیم گیری شورای حمایت تجدید نظر شود. ولی این تجدید نظر در شورا تأیید نشده است.



استادمحمد با اشاره به پرداخت بخشی از فروش گیشه "کافه مک ادم" به گروه یادآور شد: قرارداد اجرای ما هم امضا نشده و امیدوار بودیم زودتر از اینها بودجه نمایش یا بخشی از آن پرداخت می‌شد تا در روزهای پایانی سال جاری بخشی از دستمزد اعضای گروه را پرداخت می‌کردیم.











دیگر نمایشی که با مشکل و بلاتکلیفی مواجه است نمایش "دهانی پر از پرنده" به کارگردانی فارس باقری است. باقری که این نمایش را پاییز سال جاری در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر به صحنه برد در این باره گفت: قرارداد اجرای ما هم امضا نشده است.



وی تأکید کرد: هفته‌ای یک یا دو بار نزد آقای مسافرآستانه رئیس مرکز هنرهای نمایشی و آقای حمزه‌زاده مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی رفته‌ایم اما به ما گفته شده که آقای شاه‌آبادی باید قرارداد را تأیید کنند و دستور اجرای آن را بدهند.



باقری تصریح کرد: برنامه‌ریزی آقای شاه‌آبادی برای تئاتر هنوز مشخص نیست و هیچ کس برنامه‌ای برای مرکز هنرهای نمایشی ندارد.