دستگیرشدگان چهارشنبه سوری تا پایان تعطیلات آزاد نمی شوند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، علی مویدی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به فرارسیدن ایام پایانی سال گفت: نیروی انتظامی به سنتها احترام می گذارد چراکه برخی از این سنتها فرهنگ ما را تشکیل می دهد و پلیس نیز با اینگونه سنتها مشکلی ندارد به شرطی که برای دیگران ایجاد مزاحمت نشود.

وی ادامه داد: با رعایت مسائل شرعی،عرفی و قانونی برگزاری مراسمهای سنتی بلامانع است.

فرماندهی انتظامی فارس با بیان اینکه تمامی شرایط را برای پیشگیری از هرگونه مزاحمت برای شهروندان مهیا کرده ایم، افزود: به عنوان نیروی انتظامی مباحث مربوط به پیشگیری و پیش بینی صورت گرفته که در این راستا استفاده از پتانسیل فرهنگی و مردم مذهبی مورد نظر است.

مویدی تصریح کرد: به منظور مقابله با هرگونه اتفاق تمامی بخشهای خدماتی، قضایی و دولتی ساماندهی شده اند و این آمادگی وجود دارد که با هرگونه بی انضباطی مقابله شود.

وی تاکید کرد: اشرافیت کامل از رفتارها و رویکردهای افرادی که به دنبال سو استفاده از این موقعیتها هستند را در اختیار داریم وبا بسیج تمام امکانات در صورت هرگونه بروز رفتارهای هنجارشکن به شدت با اینگونه افراد برخورد خواهد شد.

فرمانده انتظامی فارس تاکید کرد: در شیراز بلوک بندی و تقسیم کار صورت گرفته و هر بلوک دارای فرمانده میدان است.

وی با اشاره به اینکه افراد دستگیر شده در این شب تا پایان تعطیلات نوروز آزاد نخواهند شد، تاکید کرد: کسانیکه به جرم بی انضباطی دستگیر و یا وسایل نقلیه ای که در این شب توقیف می شوند بدون کمترین تخفیف تا پایان تعطیلات نوروز آزاد نخواهد شد.

فرمانده انتظامی فارس در ادامه سخنان خود جمع آوری موتور سوارن متخلف را یکی از مهمترین درخواستهای مردم عنوان کرد و گفت: بخش زیادی از تماس هاس تلفنی مردم به 110 در راستای برخورد با موتور سواران متخلف است که در این خصوص این طرح در شیراز و استان فارس اجرا می شود.

در حاشیه این نشست بیش از سه تن انواع مواد مخدر امحا شد.