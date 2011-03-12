سرمایه گذاری منطبق با اقلیم در خراسان جنوبی عملیاتی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، قهرمان رشید پیش از ظهر شنبه در شورای اداری استان، با بیان اینکه خراسان جنوبی مامن و بستری مناسب برای سرمایه گذاری در شرق کشور است، اظهار داشت: در این راستا باید سرمایه گذاری منطبق با اقلیم و وضعیت موجود توسعه داده شده و در استان عملیاتی شود.

وی بازارچه های مرزی را یک فرصت برای توسعه اقتصادی استان دانست و عنوان کرد: در این راستا بحث تعادل و همکاری تجار افغانستان با ایران در دستور کار قرارگرفته است.

رشید به سفر اخیر خود به کشور افغانستان اشاره کرد و گفت: طی این سفر مسائل مربوط به تجارت و بازارچه های مرزی استان بررسی شده است.

وی با اشاره به اعمال نظر با وزای مربوطه افغانستان در خصوص بازارچه های مرزی استانهای خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی، تصریح کرد: در این راستا مقرر شده هیئت های تجاری افغانستان به خراسان جنوبی آمده و همچنین تجار این استان به افغانستان رفته و در جریان اقدامات یکدیگر قرار گیرند.

رشید با بیان اینکه خراسان جنوبی از جاذبه های گردشگری مناسبی برخوردار نیست، اظهار داشت: توجه و اهتمام ویژه به سرمایه گذاری خارجی از جمله کشور افغانستان و استفاده از توان بخش خصوصی در توسعه اقتصادی استان موثر خواهد بود.

وی بر ارائه طرح و پروژه های دارای توجیح اقتصادی در استان تاکید کرد و بیان داشت: در این زمینه باید برای کاهش مشکلات و موانع بخش خصوصی برنامه ریزی و اقدام شود.

رشید همچنین ساخت زیرساختها، استفاده از ظرفیت و پتانسیل استان، رفع موانع و مشکلات سرمایه گذاری در استان، اشتغالزایی و.. را از جمله موارد شاخص در دستور کار سال آینده در این استان برشمرد.

وی در خصوص مرخصی های پایان سال مدیران دستگاه های اجرایی نیز، تصریح کرد: مدیران تا آخرین روز از ماه جاری موظف به انجام وظیفه بوده و در ایام تعطیلات به شرط قرار دادن جایگزین می توانند از مرخصی استفاده کنند.

رشید با بیان اینکه اصلاح الگوی در سال آینده نیز باید مورد توجه ویژه مدیران قرار گیرد، افزود: در گزارش گیری ها این مورد جزء آیتم ها قرا گرفته و در ارزیابی ها اعمال خواهد شد.

استاندار خراسان جنوبی بر موضوع تنطیم بازار استان در ایام عید تاکید کرد و یادآور شد: مسئولین در این مورد باید طی بازرسی های مستمر وضعیت بازار را رصد کنند.