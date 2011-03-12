سازمان فراگیر مشاوران جوان تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس مسجدی با اشاره به اینکه 50 هزار نفر در حوزه مشاوران جوان به صورت پیوسته یا وابسته فعالیت می‌کنند، افزود: حضور مشاوران جوان در دستگاههای مختلف یک حضور اعتقادی و ایمانی است و یکی از وظایف آنها شناسایی نقاط ضعف دستگاهها است و در کنار این شناسایی به ارایه راهکار نیز می‌پردازند.

وی تاکید کرد: در انتخاب مشاوران جوان به مسئله نوآوری، خلاقیت و روحیه جوانی آنها توجه ویژه‌ای شده است و افرادی که در این حوزه‌ها فعالیت می‌کنند حقیقت‌جو هستند و مصلحت را بر حقیقت ترجیح نمی‌دهند.

قائم مقام حوزه مشاوران جوان ریاست‌جمهوری از تشکیل سازمان فراگیر مشاوران جوان خبر داد و گفت: کارهای ابتدایی برای تشکیل این سازمان در حال انجام است و سال آینده این موضوع محقق خواهد شد. همچنین فردا اولین نشست استانی حوزه مشاوران جوان کشور با حضور اسفندیار مشایی رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور برگزار می شود.

مسجدی از برگزاری سومین دوره همایش کارگزاران نظام اسلامی در اوایل سال 90 خبر داد و گفت: تلاش کرده‌ایم در بحث اطلاع‌رسانی دستاوردهای دولت را در چند سال گذشته بخصوص بحث هدفمند کردن یارانه‌ها و تاثیرات آن بر نظام اقتصادی کشور و جامعه دنبال کنیم.

وی از برگزاری کنگره آشنایی بیشتر با ویژگی‌های دکتر احمدی‌نژاد خبر داد و گفت: این برنامه با همکاری یکی از مراکز دانشگاهی در داخل کشور برگزار و شاخص‌هایی که در حوزه مدیریت دولت ایشان وجود دارد بررسی می شود.