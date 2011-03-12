آلیش در گلستان متولی مشخصی ندارد

محمد پشتیبان در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: نبود متولی مشخص از عمده ترین مشکل فراروی این ورزش در استان است.

وی تعداد ورزشکاران سازمان یافته این ورزش در استان را 150 نفر اعلام کرد و گفت: این رشته در مناطق مختلف استان طرفداران زیادی دارد.

وی خاطرشان کرد: در مجموع بیش از 20 هزار ورزشکار غیرسازمان یافته در شهرها و روستاهای استان در رشته ورزشی آلیش فعالیت می کنند.

پشتیبان عنوان کرد: ورزش آلیش هیچ حمایت کننده ای در استان ندارد و فدراسیون انجمن های ورزشی نیز در استان گلستان تشکیل نشده است.

نایب رئیس هیئت آلیش گلستان عنوان کرد: پیش از این آلیش زیر نظر هیئت همگانی فعال بود و این موضع آلیش استان را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است.

وی یادآورشد: هشت شهرستان استان در رشته آلیش فعالیت دارند و چهار نفر از ورزشکاران این رشته به اردوی تیم ملی راه یافتند.



آلیش در زبان ترکی به معنای شروع کردن و گرفتن است و این ورزش در استانهای گلستان، خراسان شمالی و رضوی و مازندران دارای پیشینه است.



قوانین این رشته اولین بار از سوی عبدالکریم سودی ورزشکار گلستانی، ناصرعزیزف از ازبکستان و بای آمان آرکنی از قرقیزستان تدوین شده است و در حال حاضر 60 هزار نفر در جهان به صورت رسمی و غیررسمی به این رشته می پردازند.