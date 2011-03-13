محدودیت ترافیکی در محور چمن بید - شیروان اعمال می شود

حمید رضا شهرکی ثانوی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد، اظهار داشت: به استناد تصمیمات اخذ شده در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و پلیس راهوارناجا، با توجه به حجم ترافیک فشرده راه های برون شهری و به منظور تسهیل در عبور مرور در ایام تعطیلات نوروزی 90 محور چمن بید - بجنورد - شیروان و بالعکس با ممنوعیت ترافیکی مواجه است.

وی تصریح کرد: از ساعت هفت صبح روزهای27، 28 و 29 اسفند ماه سال جاری تا ساعت 24 همان روز و همچنین از ساعت هفت صبح روزهای اول، 13 و 14 فروردین سال90 لغایت ساعت 24 همان روز ممنوع است.

وی اضافه کرد: کلیه رانندگان ناوگان جاده ای که مشمول این ممنوعیت ترافیکی هستند برای آگاهی از وضعیت راههای کشور می توانند با شماره مرکز مدیریت راهها 141 تماس حاصل فرمایند و در صورت هرگونه سوال یا مشکلی در طول ایام نوروز با اداره کل حمل و نقل و پایانه های خراسان شمالی با شماره های 1-2249590-0584 تماس حاصل فرمایند.

